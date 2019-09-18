В Благовещенске родителей учеников одной из школ не устраивает, в каких условиях учатся их дети

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска, которая рассказала, что недовольна условиями, в которых с нового учебного года приходится заниматься ее дочери-шестикласснице. Девочка учится в школе № 2. По словам женщины, уроки теперь проходят в полуподвальном помещении, а окна закрыты наглухо.

Светлана, так зовут маму, поделилась, что из-за нехватки мест в основном здании школы, шести- и семиклассников перевели в стоящее рядом здание бывшего УПК.

«До этого учились в основном корпусе школы № 2, а в этом году перевели, так как дети учатся с первой смены и все в одно здание не вмещаются. Нам сказали, что 6-7 классы поселили в здание старого УПК. У них каждому классу дали по одному кабинету, и учителя-предметники ходят к ним. И там они целый день учатся. Нам досталось полуподвальное помещение. Стены там чуть-чуть побелили, но окна… Мы их мыли, а там, представляете, дыры такие, что кулаки пролезают. Стекла все разбиты и заклеены скотчем. Мало того, что изнутри заколочено гвоздями – окна вообще не открываются, а снаружи еще и решетки. Не дай бог что-то случится, и дети оттуда просто не выйдут. Техника безопасности, я считаю, не соблюдена. В туалетах нет щеколд, а туалеты общие», – говорит мама.

Ситуацию прокомментировали в управлении образования Благовещенска. Там сообщили, что в учебных кабинетах на первом этаже здания по Лазо, 41 занимаются два седьмых и два шестых класса.

«Действительно, ремонт в данных кабинетах проводился в 2018 году. Но так как здание является архитектурным памятником, замену окон возможно осуществить только по согласованию с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Амурской области.

При осмотре здания по адресу: улица Лазо, 41 установлено, что туалетные комнаты находятся в удовлетворительном состоянии, на дверях имеются шпингалеты.

В настоящее время администрацией МБОУ "Школа № 2 Благовещенска" проводится работа по созданию комфортных условий для обучающихся 6-х и 7-х классов, занимающихся на первом этаже здания по адресу: улица Лазо, 41. Также по согласованию с родителями обучающихся решается вопрос о переводе детей в основной корпус школы», – сообщили в управлении.