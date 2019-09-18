В Белогорске от старой школы остались только стены, все остальное – новое

В Белогорске близится к завершению ремонт в здании школы № 11. Ученики вернутся в обновленные классы в начале второй учебной четверти – с 5 ноября. «Фактически это будет новая школа», – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков.

По итогам рабочего совещания на объекте с участием подрядчика, председателя комитета по образованию, директора школы и начальника управления капитального строительства глава Белогорска написал пост в инстаграм-аккаунте.

«Работы идут непрерывно, на объекте ежедневно от 20 до 30 человек. Все финансовые вопросы мы решили (спасибо губернатору Василию Орлову и министру образования Светлане Яковлевой), но технологически за короткий срок выполнить такой громадный объем работ невозможно! Фактически это будет новая школа (кроме спортзала, его сделаем в следующем году). Объективно работы закончат к 20 октября, после чего надо все отмыть и привести в порядок. А с 25 октября по 4 ноября – каникулы».

В управлении капитального строительства отметили, что самая сложная часть проекта выполнена: в здании заменили все деревянные межэтажные перекрытия на металлические блоки, отремонтировали крышу, установили новую систему водоснабжения и водоотведения. В настоящее время завершается монтаж новой системы отопления.

«По ходу ремонта подрядчику приходилось менять межстенные перегородки. Фактически это новое здание изнутри, – рассказала начальник УКС Татьяна Савченко. – Сейчас переходим к чистовой отделке. Крайне важно на этом этапе соблюсти технологический процесс: материал должен высохнуть, краска просохнуть и так далее. Снаружи изменения тоже начались, идут фасадные работы. С центральной части будет выполнено благоустройство».

Объем выполненных работ смогут оценить родители школьников. Встреча с ними назначена предварительно на 26 сентября. «Покажем, как продвигается ремонт – для того, чтобы родители своими глазами увидели и убедились, что подрядчики совершают трудовой подвиг, – отметил Станислав Мелюков. – Один представитель от каждого класса сможет оценить объем готовности и рассказать об этом в классных группах».

Чтобы довести все до логического завершения, глава города принял решение о замене старой мебели – парт, шкафов и столов, – на новую. «Договорился с компанией-производителем из Биробиджана о предоставлении мебели в рассрочку. Она прибудет в Белогорск 20 октября, на каникулах будем ее собирать, – подытожил Станислав Мелюков. – Всем родителям и детям терпения, надеюсь на понимание».