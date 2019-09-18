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18сентября
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сегодня, 10:17 12

Исследование: средней зарплаты в Приамурье хватит на один билет в Крым и обратно

Исследование: средней зарплаты в Приамурье хватит на один билет в Крым и обратно
Фото: Амур.инфо

Эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales изучили среднюю стоимость авиабилетов в крымский город Симферополь из разных регионов России и сравнили ее со средней зарплатой. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на соответствующий пресс-релиз. Приводятся данные и по Амурской области.

В исследовании учитывалась стоимость авиабилетов на одного взрослого по маршруту туда-обратно, забронированных через поисковик с начала 2019 года, а размер заработной платы – из данных Росстата также с начала года. Оказалось, что путешествие в Крым меньше всего доступно жителям Дальнего Востока и Сибири.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата в Приморском крае составляет 44 990 рублей, а средняя стоимость авиапутешествия из Владивостока в Крым – 41 481 рубль, то есть средней зарплаты хватит ровно на перелет в обе стороны.

Схожая ситуация в Амурской области, где средняя зарплата равна 45 558 рублям, а авиабилет из Благовещенска в Крым стоит 42 965 рублей.

Кроме того, средней зарплаты хватит только на авиабилеты в Симферополь и обратно туристам из Алтайского края, Республики Алтай и Забайкальского края. Жители указанных регионов в среднем получают 31 869, 26 603 и 41 665 рублей в месяц соответственно.

Также путешествие в Крым остается дорогим для жителей Калининградской области со средней зарплатой в 33 200 рублей, тогда как авиабилеты из Калининграда стоят 24 430 рублей.

Помимо этого, эксперты выделяют Красноярский край, где жители в среднем получают 48 638 рублей в месяц, а билеты в Симферополь обходятся в 35 432 рубля туда-обратно. Далее идет Калужская область со средней зарплатой в 39 853 рубля и стоимостью перелета из Калуги в Симферополь в 25 726 рублей.

Для путешественников из Новосибирской области поездка в Крым также оказалась недешевым удовольствием, так как средняя зарплата в регионе – 37 089 рублей, а билеты стоят в среднем 23 874 рубля.

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#транспорт #туризм #финансы

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Комментарии
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  • strannic

    strannic
    2 часа назад

    Маленькая деталь-из зарплаты вычтут налоги и в кассе дополнительный сбор за продажи возьмут- даже если такая зарплата то ее получается не хватит((((

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~Эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales изучили среднюю стоимость авиабилетов



    Любопытно, сколько получают эти "эксперты" за такую лажу?

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Как итог: в Крым лучше не летать.

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    1 час назад

    самое бестолковое распределение средней зарплаты - купить билет до аэропорта Симферополь

  • dmitriy.28rus

    dmitriy.28rus
    1 час назад

    Чушь пишут,только что вернулся из Симферополя ,за двоих туда-обратно отдали больше сотни!

  • Alisa smail

    Alisa smail
    52 минуты назад

    Эта сотня того стоило. Может в Египет или Турцию. Крым дорогой, сервиса хромает.

  • Alisa smail

    Alisa smail
    52 минуты назад

    Эта сотня того стоило. Может в Египет или Турцию. Крым дорогой, сервиса хромает.

  • Alisa smail

    Alisa smail
    52 минуты назад

    Эта сотня того стоило. Может в Египет или Турцию. Крым дорогой, сервис хромает.

  • Scientific

    Scientific
    49 минут назад

    Где вы такие зарплаты видели? Ровное вдвое меньше.

  • Oldlord

    Oldlord
    44 минуты назад

    Alisa smail

    Эта сотня того стоило. Может в Египет или Турцию. Крым дорогой, сервис хромает.



    Вот это проплющило!



    Пять раз повторила!



  • Alisa smail

    Alisa smail
    42 минуты назад

    Ну да! Спасибо за внимательность!!!!

  • Victrix

    Victrix
    15 минут назад

    О'кей. Допустим один член семьи столько получает. Допустим он объяснил жене и детям, что папе в отпуске одному будет лучше. Допустим семья не брала ипотеку. Допустим он проведет время в Крыму на улице, месяц ничего не кушая (семья из солидарности тоже месяц поголодает или обворует дачников). Но, кто и чем, в это время, будет платить за квартиру и услуги ЖКХа, что-бы добрые коллекторы не выгнали семью на улицу?

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