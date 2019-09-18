Исследование: средней зарплаты в Приамурье хватит на один билет в Крым и обратно

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В исследовании учитывалась стоимость авиабилетов на одного взрослого по маршруту туда-обратно, забронированных через поисковик с начала 2019 года, а размер заработной платы – из данных Росстата также с начала года. Оказалось, что путешествие в Крым меньше всего доступно жителям Дальнего Востока и Сибири.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата в Приморском крае составляет 44 990 рублей, а средняя стоимость авиапутешествия из Владивостока в Крым – 41 481 рубль, то есть средней зарплаты хватит ровно на перелет в обе стороны.

Схожая ситуация в Амурской области, где средняя зарплата равна 45 558 рублям, а авиабилет из Благовещенска в Крым стоит 42 965 рублей.

Кроме того, средней зарплаты хватит только на авиабилеты в Симферополь и обратно туристам из Алтайского края, Республики Алтай и Забайкальского края. Жители указанных регионов в среднем получают 31 869, 26 603 и 41 665 рублей в месяц соответственно.

Также путешествие в Крым остается дорогим для жителей Калининградской области со средней зарплатой в 33 200 рублей, тогда как авиабилеты из Калининграда стоят 24 430 рублей.

Помимо этого, эксперты выделяют Красноярский край, где жители в среднем получают 48 638 рублей в месяц, а билеты в Симферополь обходятся в 35 432 рубля туда-обратно. Далее идет Калужская область со средней зарплатой в 39 853 рубля и стоимостью перелета из Калуги в Симферополь в 25 726 рублей.

Для путешественников из Новосибирской области поездка в Крым также оказалась недешевым удовольствием, так как средняя зарплата в регионе – 37 089 рублей, а билеты стоят в среднем 23 874 рубля.