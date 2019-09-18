Мужчина заглянул под женскую юбку и умер

В одном из ресторанов в Малайзии мужчина заглянул под юбку женщины без разрешения и после этого пытался ее сфотографировать. Одна из посетительниц ресторана заметила это и вызвала полицию.

53-летний мужчина продолжал внимательно следить за двадцатичетырёхлетней девушкой и пытался ее незаметно сфотографировать. Когда одна из посетительниц вызвала полицию и рассказала об увиденном, правоохранители приняли решение выехать на место происшествия.

Когда полицейские попросили у мужчины документы и попытались задержать подозреваемого, он бросился бежать. Его догнали в переулке за рестораном. Стражи порядка пытались задержать мужчину, как вдруг он неожиданно для всех упал и потерял сознание. Мужчине вызвали скорую, которая констатировала смерть мужчины, сообщает «Лента.ру».

В апреле 2019 года сообщалась информация о том, что мужчина-врач был отцом по меньшей мере 49 человек, зачатых в его клинике при помощи экстракорпорального оплодотворения.