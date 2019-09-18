Отопительный сезон начался в пяти муниципальных образованиях Приамурья

Готовность Амурской области к отопительному периоду обсудили на рабочем заседании правительства региона под председательством губернатора Василия Орлова.

«Уважаемые главы, я прошу вас взять на личный контроль ситуацию вхождения в отопительный сезон. Этот год у нас очень непростой с точки зрения климатических условий, поэтому от вас требуется самое пристальное личное внимание и к подготовке, и к началу отопительного сезона. Всю информацию вы должны своевременно предоставлять в министерство ЖКХ. Если есть сбой в работе с управляющими компаниями, то в жилищную инспекцию. Наша основная задача – обеспечить для амурчан максимально комфортное вхождение в отопительный период», – цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: amurobl.ru

Как доложил министр ЖКХ региона Сергей Гордеев, на сегодняшний день фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций составляют:

– уголь: план. – 439,2 тысячи тонн, факт. – 321,3 тысячи тонн, или 73 %;

– мазут: план. – 9,4 тысячи тонн, факт. – 13 тысяч тонн, или 138 %;

– дрова: план. – 3,6 тысячи тонн, факт. – 1,8 тысячи тонн, или 50 %.

Министр ЖКХ напомнил главам о том, что законодательство позволяет начинать отопительный период в отдельных муниципальных образованиях, не дожидаясь стабильного нормативного похолодания.

«К нам в министерство поступают обращения от граждан о том, что у них холодно в квартирах. Такие звонки были из города Зея и Шимановска. Поэтому я обращаюсь к главам: не руководствуйтесь до конца принципом пяти дней, когда температура среднесуточная должна быть постоянно ниже плюс 8 градусов. Есть ситуации, когда включить отопление необходимо, не дожидаясь данного критерия», – сказал Сергей Гордеев.