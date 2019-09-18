Благовещенец оценил гигантскую морковку брата в 100 тысяч рублей

В одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение. Житель Благовещенска сообщил, что продает гигантскую морковь (в единственном экземпляре). Овощ он оценил в 100 тысяч рублей.

«Это брат у меня в Читинской области вчера выкопал морковку, она здоровенная прямо. И я ее решил ради прикола выложить на сайт (…). Выложил на сайт (…), а брат ее кроликам и скормил», – объяснил благовещенец ИА «Амур.инфо» по телефону.

Он уточнил, что морковь таких размеров выросла на огороде. Поскольку продавать больше нечего, мужчина планирует убрать объявление.