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18сентября
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сегодня, 09:41 7

Благовещенец оценил гигантскую морковку брата в 100 тысяч рублей

Благовещенец оценил гигантскую морковку брата в 100 тысяч рублей
Фото: avito.ru

В одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение. Житель Благовещенска сообщил, что продает гигантскую морковь (в единственном экземпляре). Овощ он оценил в 100 тысяч рублей.

«Это брат у меня в Читинской области вчера выкопал морковку, она здоровенная прямо. И я ее решил ради прикола выложить на сайт (…). Выложил на сайт (…), а брат ее кроликам и скормил», – объяснил благовещенец ИА «Амур.инфо» по телефону.

Он уточнил, что морковь таких размеров выросла на огороде. Поскольку продавать больше нечего, мужчина планирует убрать объявление.

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#интернет

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    АИ, какой то заголовок... неудачный.

  • mechanik

    mechanik
    3 часа назад

    Новость ОГОНЬ.... Уровень корреспондентов фуууууу.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    3 часа назад

    пусть он на нее сядет за 100000р

  • kibitzer

    kibitzer
    3 часа назад

    Оценить "гигантскую морковку брата" без регистрации и смс.

  • Терраформер

    Терраформер
    3 часа назад

    DeaD Мороз

    пусть он на нее сядет за 100000р



    странные у вас фантазии.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    Терраформер

    DeaD Мороз

    пусть он на нее сядет за 100000р



    странные у вас фантазии.



    на самом деле нет, это аналог чтоб он сунул ее себе в очко за такую цену

  • Oldlord

    Oldlord
    37 минут назад

    DeaD Мороз

    Терраформер

    DeaD Мороз

    пусть он на нее сядет за 100000р



    странные у вас фантазии.



    на самом деле нет, это аналог чтоб он сунул ее себе в очко за такую цену



    А зачем? О_О



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