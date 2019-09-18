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18сентября
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сегодня, 08:35 2

Моряки из КНДР напали на российских пограничников

Моряки из КНДР напали на российских пограничников
Фото: pixabay.com

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, трое военнослужащих получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», – сказали в ФСБ.

Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности.

В спецслужбе уточнили, что всего в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана.

Ранее Амур.инфо сообщало, что иностранцы активно ведут незаконный промысел в Приморье.

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#происшествия

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Комментарии
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  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    26 минут назад

    К государству, которое по-хамски относится к своим гражданам, так же будут относиться и другие...

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    И после этого шхуну не затопили? О_О

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