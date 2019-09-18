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18сентября
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сегодня, 07:27 1

В Приамурье военные боролись с последствиями техногенной аварии на железной дороге

В Приамурье военные боролись с последствиями техногенной аварии на железной дороге
Фото: pixabay.com

На одном из полигонов Амурской области специалисты радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа ликвидировали последствия условной техногенной аварии на железнодорожном транспорте. Мероприятие состоялись в рамках специального учения с воинской частью.

Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш к месту выполнения задач. По прибытии в район ликвидации условной техногенной аварии специалистами РХБЗ был оцеплен зараженный участок местности, на дорогах выставлены посты дегазации и дезактивации.

В практической части учения специалисты подразделений РХБЗ защиты провели работы по устранению разлива химических веществ и выполнили работы по очистке местности. Экипажи машин радиационной и химической разведки организовали мониторинг состояния окружающей среды.

Для выполнения задач было привлечено более 500 военнослужащих и около 70 единиц техники, среди которой современные специальные машины АРС-14КМ, машины радиационной и химической разведки БРДМ-2РХ и автомобильные лаборатории, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #учения

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Комментарии
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  • nadzhedakulov

    nadzhedakulov
    1 час назад

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/avtocam

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