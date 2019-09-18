Гороскоп 18 сентября: Козероги окажут помощь, а Девам следует опасаться огня

Восход Солнца: 06:09

Заход Солнца: 18:38

Солнце в Деве.

Овен. Первая половина дня благоприятна для Овнов, занимающихся коммерческой деятельностью. Они смогут реализовать идеи и планы прошлой недели. Не исключены появление новых покровителей или влиятельных лиц, поддержка родственников или друзей. Однако следует остерегаться того, что из-за своей тактичности или нерешительности вы можете быть вовлечены в ненужные споры, которые значительно затруднят реализацию планов.

Телец. Благоприятный день. Проходит под знаком постижения истин, духовного озарения, нравственной чистоты. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повышенная работоспособность, нестандартный подход к решению проблем принесет ощутимые результаты. Возможна реализация всего позитивного, что появилось в конце прошлого месяца. Поддержка партнеров обеспечит успех в самых смелых начинаниях. Удача будет сопутствовать даже в рискованных предприятиях.

Близнецы. Противоречивый день, несущий как положительные, так и отрицательные тенденции. В финансовом положении намечается подъем, однако непредвиденные траты поглотят львиную долю прибыли. Вероятно новое знакомство, но не спешите к новым любовным победам.

Рак. День в целом благоприятен для Раков. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вы вполне можете рассчитывать на успех в делах. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Лучше закончите начатые дела, разберитесь со старыми идеями и наработками.

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Лев. Благоприятный день, который позволит расширить перспективы деятельности. Свежие идеи и нестандартное решение накопившихся проблем принесут выгоду и удовлетворение. Звезды предостерегают от неожиданного известия, которое может создать препятствия в общении с близкими людьми. Вам придется пойти на компромисс и проявить чудеса дипломатии, чтобы с честью выйти из создавшегося положения.

Дева. Этот день благоприятен для любви. Ваш союз настолько гармоничен, что никто другой вам больше не нужен. Во второй половине дня вероятны небольшие недомогания. Следует опасаться огня и не злоупотреблять спиртным.

Весы. Неблагоприятная среда. Новые мысли или действия, направленные на повышение благосостояния, не принесут весомых результатов. Звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от обид или уязвленного самолюбия.

Скорпион. Для этого дня характерна тенденция обновления и переполнения жизненными силами. Людей искусства целиком поглотит вдохновение. Вас ждет удача, и Вы сможете реализовать многие свои устремления. Рутинная работа будет только раздражать.

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Стрелец. Хороший день для покупок, кроме недвижимого имущества и мебели. В личной жизни вероятны проблемы, которые не следует принимать близко к сердцу. Откровенный, доверительный разговор поможет снять напряжение.

Козерог. Этот день располагает к любви и взаимопониманию. Нельзя отказывать в помощи окружающим. Счастливыми окажутся те Козероги, которые найдут дело жизни, посвященное служению прогрессивной и гуманной цели.

Водолей. Опасный день. Постарайтесь не разворачивать никаких грандиозных проектов, не доверяйте обещаниям и заверениям. Сегодня Ваша осторожность и предусмотрительность окажутся как нельзя кстати. Благодаря покровительству Венеры, вероятен успех в сексуальной сфере.

Рыбы. В этот день Вы сможете обойти любые острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Ваша половина может проявить к вам повышенное внимание. Возможно, общество близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей и вернуть себе хорошее настроение. Существует вероятность новых знакомств, которые могут развиться в крепкие дружеские отношения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев