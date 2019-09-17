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17сентября
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В Тынде спортсмены будут заниматься на паркете из бразильской гевеи

В Тынде спортсмены будут заниматься на паркете из бразильской гевеи

В северной столице Приамурья заканчивается капитальный ремонт в спортивной школе № 2. Средства были выделены ОАО «РЖД» в рамках празднования 45-летия БАМа. Фойе, раздевалки, гардероб и туалетные комнаты уже полностью отремонтированы, а в спортзале «Локомотив» положат паркет из бразильской гевеи.

Уложить предстоит 510 квадратных метров спортивного паркета. После на покрытие нанесут разметки для игры в баскетбол и волейбол. По словам директора спортшколы № 2 Игоря Кирюшина, паркет из бразильской гевеи – одно из самых лучших деревянных напольн Последний раз косметический ремонт зала производился более пяти лет назад, а капитальный – ни разу за все время существования спортшколы. ых покрытий для спортзалов. Он хорошо амортизирует, что очень важно для голеностопного сустава спортсмена, смягчает удары и снижает травмоопасность на площадке. Также паркет, благодаря своей конструкции, улучшает качество игры и тренировок, износоустойчив при продолжительных и сильных нагрузках.

Помимо этого в спортивном зале установлены новые металлопластиковые окна, замена которых не производилась более тридцати лет. Отремонтированы потолок и стены, установлены новые баскетбольные фермы, заменены двери центрального входа. Обновлены раздевалки, в которых установлены новые окна, покрашены стены и потолки, уложен новый линолеум. Завершен ремонт и в туалетных комнатах, где полностью заменена сантехника и плитка на полу и стенах.

Последний раз косметический ремонт зала производился более пяти лет назад, а капитальный – ни разу за все время существования спортшколы.

Принять своих воспитанников обновленная спортивная школа № 2 в Тынде планирует 1 октября. А уже 12-13 октября в отремонтированном зале «Локомотив» состоится V Открытый турнир по баскетболу среди мужских команд «Осенний Кубок». Помимо тындинских команд, принять в нем участие также планируют баскетболисты из Якутии и Амурской области. Соревнования будут приурочены к открытию обновленной спортшколы, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#спорт #строительство #Тында

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