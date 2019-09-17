Новый корпус психоневрологического интерната в Ромненском районе готов на 90 %

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В селе Новый Быт Ромненского района завершается строительство корпуса психоневрологического интерната. Это объект капитального строительства станет одним из первых вводимых в эксплуатацию зданий, построенных в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». С проверкой на месте строительства побывала рабочая комиссия минсоцзащиты населения области.

Обновленное учреждение позволит ликвидировать очередность в стационарные организации социального обслуживания психоневрологической направленности, более того, создать комфортные, максимально приближенные к домашним условия проживания в ПНИ, сообщает министерство социальной защиты в своем инстаграм-аккаунте.

Как сообщил директор строительной компании Гарник Симонян, в настоящее время устранена протечка кровли, установлена сантехника, проложены наружные инженерные сети. Отопление, вентиляция, электрика, благоустройство, в том числе, забор из профлиста, – всё практически готово. «Учитывая специфику учреждения, мы использовали особые материалы: термостойкую краску, несгораемую электропроводку, заказывали ее в Хабаровске, в Амурской области такой не было, закупали сантехнику, подходящую для людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящий момент работа выполнена больше чем на 90 %», – сообщил он.

Тем не менее, комиссия выявила недостатки. Время на устранение недочетов еще есть. Срок выполнения работ по контракту – 14 октября. Поставку основного оборудования планируется осуществить до 31 октября. Предполагается, что до конца года будет получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию.