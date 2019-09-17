Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:37 3

Нэд Старк из «Игры престолов» помог мэру Белогорска рассказать об отопительном сезоне

Нэд Старк из «Игры престолов» помог мэру Белогорска рассказать об отопительном сезоне
Фото: https://www.instagram.com/p/B2gl-SRFgPG/?igshid=1j3nug9b4df01

Мэр Белогорска Станислав Мелюков рассказал в своем инстаграм-аккаунте о приближении отопительного сезона. При этом глава города необычно проиллюстрировал информацию. Он использовал фотографию персонажа сериала «Игра Престолов» Неда Старка. Вместо меча, который должен быть в руке у персонажа, оказалась батарея. «Зима близко» — главный девиз семьи Старков из «Игры престолов».

Станислав Мелюков рассказал о готовности Белогорска к отопительному сезону. А так же сообщил, когда примерно отопление должно прийти в дома белогорцев.

«Близится начало очередного отопительного сезона. 12-го по счету, который я организовываю. Город к нему готов. Несмотря на возникшие непредвиденные ситуации с сетями, они решаются. Губернатор Василий Орлов оперативно решил вопрос и городу выделен 21 миллион рублей на ремонт и замену аварийных участков теплотрассы и канализационного коллектора. Работы уже идут, на начало отопительного сезона они не повлияют», – написал Станислав Мелюков.

Он отметил, что к отопительному сезону готовы жилой фонд, социальные учреждения и котельные, но работы будут продолжаться на резервных котлах. Создан нормативный запас мазута: в наличии 7,5 тысячи тонн, которого хватит до 15 декабря. В сентябре-ноябре в город поставят еще 8 тысяч тонн, которых хватит до середины февраля, рассказывает глава.

«Несколько многолетних наблюдений. Каждый раз перед началом отопительного сезона администрацию атакуют жители с вопросом «когда?» и «раньше включали отопление раньше». После того, как отопление включают, всегда наступает теплый период октября и уже другие жители спрашивают «зачем так топить, форточки открыты». По факту – по нормам отопление должно включаться, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится меньше +8 (график температур, кстати, с 2010 года есть на сайте белогорск.рф в разделе «Архив погоды»). Пару лет назад эту норму отменили и теперь решение принимается интуитивно, чтобы и пережога топлива не допустить и чтобы жители чувствовали себя комфортно.

Специально поднял распоряжения о начале отопительных сезонов за последние 11 лет (с 2008 года): с 1 по 4 октября они начинались 6 раз, с 26 по 30 сентября 5 раз. Кстати, в 2007 году, если кто помнит, тепло в городе появилось 5 октября, а на «Горе» аж 8 октября не было мазута.

В этом году пока планирую, что отопительный сезон начнется или в пятницу, 27 сентября или в понедельник 30 сентября. Но все зависит от погоды! Завтра, например, 18 сентября будет холодно, но потом потеплеет, а в конце сентября прогнозы вообще показывают +22, +23 днем», – написал глава Белогорска.

Просмотров всего: 206

#Белогорск

распечатать


Происшествия

В Белогорске должник по алиментам лишился свободы

вчера, 15:24
Общество 1

Пострадавшие от наводнения жители Белогорска начали получать бесплатные овощи
Власть 19

У мэра Белогорска появился новый заместитель
Происшествия 1

В Приамурье осудили зэка, который выманил деньги у жителя Белогорска, будучи в тюрьме
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • непонятно

    непонятно
    23 минуты назад

    Креативно…и доходчиво))))

    А когда в Благовещенске дадут отопление?

  • Терраформер

    Терраформер
    20 минут назад

    непонятно

    Креативно…и доходчиво))))

    А когда в Благовещенске дадут отопление?



    кажись ты первыйна форуме в этом году заныл.

    подождут ещё 99 рыдающих с тэгами #замирзаю, #дайтиотопление и #бабавалянеморозь - тогда и дадут.

  • Москвич

    Москвич
    4 минуты назад

    лажа

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь