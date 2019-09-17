Нэд Старк из «Игры престолов» помог мэру Белогорска рассказать об отопительном сезоне

Фото: https://www.instagram.com/p/B2gl-SRFgPG/?igshid=1j3nug9b4df01

Мэр Белогорска Станислав Мелюков рассказал в своем инстаграм-аккаунте о приближении отопительного сезона. При этом глава города необычно проиллюстрировал информацию. Он использовал фотографию персонажа сериала «Игра Престолов» Неда Старка. Вместо меча, который должен быть в руке у персонажа, оказалась батарея. «Зима близко» — главный девиз семьи Старков из «Игры престолов».

Станислав Мелюков рассказал о готовности Белогорска к отопительному сезону. А так же сообщил, когда примерно отопление должно прийти в дома белогорцев.

«Близится начало очередного отопительного сезона. 12-го по счету, который я организовываю. Город к нему готов. Несмотря на возникшие непредвиденные ситуации с сетями, они решаются. Губернатор Василий Орлов оперативно решил вопрос и городу выделен 21 миллион рублей на ремонт и замену аварийных участков теплотрассы и канализационного коллектора. Работы уже идут, на начало отопительного сезона они не повлияют», – написал Станислав Мелюков.

Он отметил, что к отопительному сезону готовы жилой фонд, социальные учреждения и котельные, но работы будут продолжаться на резервных котлах. Создан нормативный запас мазута: в наличии 7,5 тысячи тонн, которого хватит до 15 декабря. В сентябре-ноябре в город поставят еще 8 тысяч тонн, которых хватит до середины февраля, рассказывает глава.

«Несколько многолетних наблюдений. Каждый раз перед началом отопительного сезона администрацию атакуют жители с вопросом «когда?» и «раньше включали отопление раньше». После того, как отопление включают, всегда наступает теплый период октября и уже другие жители спрашивают «зачем так топить, форточки открыты». По факту – по нормам отопление должно включаться, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится меньше +8 (график температур, кстати, с 2010 года есть на сайте белогорск.рф в разделе «Архив погоды»). Пару лет назад эту норму отменили и теперь решение принимается интуитивно, чтобы и пережога топлива не допустить и чтобы жители чувствовали себя комфортно.

Специально поднял распоряжения о начале отопительных сезонов за последние 11 лет (с 2008 года): с 1 по 4 октября они начинались 6 раз, с 26 по 30 сентября 5 раз. Кстати, в 2007 году, если кто помнит, тепло в городе появилось 5 октября, а на «Горе» аж 8 октября не было мазута.

В этом году пока планирую, что отопительный сезон начнется или в пятницу, 27 сентября или в понедельник 30 сентября. Но все зависит от погоды! Завтра, например, 18 сентября будет холодно, но потом потеплеет, а в конце сентября прогнозы вообще показывают +22, +23 днем», – написал глава Белогорска.

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