Число амурчан-подтопленцев, проживающих в пунктах длительного пребывания, может увеличиться

В Приамурье на 17 сентября открыты 2 пункта длительного пребывания – в Моховой Пади и в поселке Новобурейском. Еще один ПДП откроется в Благовещенске, сейчас там завершаются ремонтные работы. Министр соцзащиты области Наталья Киселева озвучила, что число заявлений для проживания в ПДП может вырасти, так как во многих пострадавших от наводнения домах могут возникнуть проблемы с отоплением.

«Холода уже не за горами, во многих затопленных домах повреждены печи, а значит, некоторые пострадавшие, которые по-прежнему остаются там, могут столкнуться с проблемой отопления жилья. Мы готовы к тому, что число заявлений для длительного проживания в ПДП может вырасти, – отметила министр. – Жить в этих пунктах можно до девяти месяцев, но в случае необходимости решением КЧС сроки могут быть продлены. Вместе с тем вопрос выделения нашему региону средств на решение жилищной проблемы пострадавших от паводка активно решается губернатором области на уровне федерации. Сейчас формируются списки утраченного жилья, а также жилья, которому требуется капитальный ремонт. Прорабатывается нормативная база, в рамках которой будет дана оценка права на ту или иную меру поддержки. После чего начнется работа по каждому заявлению с каждой пострадавшей семьей», – сказала министр.

Наталья Киселева отметила, что по вопросу осуществления компенсационных выплат, которые полагались гражданам в связи с потерей имущества, урожая, проводится постоянный опрос. В частности, все пострадавшие в ПДП в Моховой пади обеспечены денежными средствами, отметила министр. «Мы понимаем, что люди остались без теплой одежды, запасов продуктов, овощей, нужны вещи для школы и работы, в целом, нужно продержаться, пока жизнь не войдет в привычное русло, поэтому, да, проверяем, получены ли средства и в каком объеме. На сегодняшний день двое мужчин в пункте длительного пребывания ожидают решения суда из-за отсутствия прописки в затопленных домах, все остальные положенные выплаты уже получили» – подытожила Наталья Киселева.

Руководитель министерства соцзащиты населения Амурской области посетила ПДП в Моховой Пади, где временно разместились 17 пострадавших от паводка.

В их числе – многодетная мать Наталья. Ее трое сыновей и супруг занимают сразу две соседние комнаты. «Мы с мальчиками получили все полагающиеся нам компенсационные выплаты, а вот муж по месту проживания не был прописан, он ожидает решения суда, – рассказала женщина. – Прокуратура нам разъясняет, на каком этапе наше дело, как оно продвигается. Вопросов по этому поводу у нас нет».

Дом этой семьи был затоплен водой выше человеческого роста, в связи с чем семью предварительно включили в списки граждан, утративших жилье в результате ЧС, сообщает амурское правительство.

Наталья Киселёва уточнила, есть ли в пункте длительного пребывания горячая вода, посещают ли дети школу. «В школе у нас хорошо, специалисты занимаются с ребенком. Каждый день привожу и забираю сыновей. Школа рядом. Дети нашли друзей, учатся. Супруг устроился на работу грузчиком. В принципе, у нас всё нормально», – поделилась Наталья.

«В ближайшее время мы ожидаем, что число проживающих в ПДП увеличится на три человека – в сентябре приедут из лагеря «Океан» дети, где они проходили оздоровление. Кроме того, еще один пострадавший от паводка житель Мазановского района в данный момент находится на вахте, на работе», – сказала журналистам глава областного минсоцзащиты.