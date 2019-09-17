Василий Орлов запретил Чигиринскому сельсовету покупать авто стоимостью почти 2 миллиона

Губернатор Приамурья Василий Орлов запретил руководству Чигиринского сельсовета Благовещенского района покупать автомобиль ценой почти 2 миллиона рублей. Эта информация была озвучена 17 сентября на заседании областного правительства. Глава региона остался недоволен аукционом на покупку дорогостоящего автомобиля, который был объявлен на сайте госзакупок.

На электронной площадке в качестве объекта закупки значится «поставка легкового автомобиля для нужд администрации Чигиринского сельсовета Благовещенского района Амурской области». Начальная цена контракта – 1 959 750 рублей. Эти деньги должны были выделить из бюджета Чигиринского сельсовета. Заявки должны были принимать с 12 по 20 сентября.

«Мы говорим об экономии бюджетных средств, я подчеркиваю: закупка автомобилей и дорогостоящей техники во всех муниципальных образованиях должна проходить согласование в правительстве, в первую очередь, в министерстве финансов. Что касается аукциона, объявленного Чигиринским сельсоветом, считайте, что эта закупка не согласована! Есть масса более бюджетных автомобилей, подходящих для работы на территории района», – сказал губернатор на заседании правительства.

Ситуацию прокомментировал глава Благовещенского района Евгений Седых.

«Чигиринским сельсоветом переданы полномочия по организации закупок администрации Благовещенского района. Закупки сельсоветов администрация по нормативным документам, которые главы сельсоветов принимают, соответственно мы и размещаем. Об этом было сообщено высшему руководству области сегодня, и было принято решение об отмене аукциона. Завтра аукцион будет отменен. Будем рассматривать в качестве альтернативы УАЗ Патриот», – сказал Евгений Александрович.