В Благовещенске перекроют несколько участков дорог

С 18 сентября по 10 октября в Благовещенске для движения полностью перекроют дорогу на участке улицы Комсомольской между Красноармейской и Горького. Там проведут работы по устройству инженерных сетей.

Из-за ремонта также изменится схема движения автобусов маршрута № 36, 36(О). Она будет выглядеть так: – улица Горького – улица Калинина – улица Красноармейская (далее по действующей схеме движения маршрута). Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановках.

С 18 сентября по 15 октября также ограничат движение на участке улицы Ленина от Нагорной до остановки «Конечная Верхблаговещенское», там перекроют половину проезжей части.

Кроме того, с 17 по 24 сентября из-за аварийно-восстановительных работ ограничено движение на участке улиц Горького – Партизанская, где также закрытой окажется половина проезжей части, сообщает администрация Благовещенска.

Ранее Амур.инфо сообщало, что со вторника, 17 сентября, в областном центре начался ремонт дороги на двух участках. В районе перекрестка Калинина и Тенистой перекроют одну полосу. На участке улицы Пушкина движение временно остановится. Движение автомобилей будет ограничено на участке улиц Тенистая–Калинина. Здесь перекроют четвертую часть проезжей части (одну полосу). Работы должны завершиться в субботу, 21 сентября.

С 17 по 24 сентября в связи с устройством инженерных сетей перекроют проезжую часть участка улицы Пушкина, между Зейской и Амурской.