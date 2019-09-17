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17сентября
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сегодня, 19:23 0

В Благовещенске перекроют несколько участков дорог

В Благовещенске перекроют несколько участков дорог
Фото: pixabay.com

С 18 сентября по 10 октября в Благовещенске для движения полностью перекроют дорогу на участке улицы Комсомольской между Красноармейской и Горького. Там проведут работы по устройству инженерных сетей.

Из-за ремонта также изменится схема движения автобусов маршрута № 36, 36(О). Она будет выглядеть так: – улица Горького – улица Калинина – улица Красноармейская (далее по действующей схеме движения маршрута). Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановках.

С 18 сентября по 15 октября также ограничат движение на участке улицы Ленина от Нагорной до остановки «Конечная Верхблаговещенское», там перекроют половину проезжей части.

Кроме того, с 17 по 24 сентября из-за аварийно-восстановительных работ ограничено движение на участке улиц Горького – Партизанская, где также закрытой окажется половина проезжей части, сообщает администрация Благовещенска.

Ранее Амур.инфо сообщало, что со вторника, 17 сентября, в областном центре начался ремонт дороги на двух участках. В районе перекрестка Калинина и Тенистой перекроют одну полосу. На участке улицы Пушкина движение временно остановится. Движение автомобилей будет ограничено на участке улиц Тенистая–Калинина. Здесь перекроют четвертую часть проезжей части (одну полосу). Работы должны завершиться в субботу, 21 сентября.

С 17 по 24 сентября в связи с устройством инженерных сетей перекроют проезжую часть участка улицы Пушкина, между Зейской и Амурской.

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#транспорт

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