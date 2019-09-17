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17сентября
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сегодня, 18:56 1

Появился список российских городов, из которых чаще всего уезжает молодежь

Появился список российских городов, из которых чаще всего уезжает молодежь
Фото: pixabay.com

Финансовый университет при Российском правительстве проанализировал миграционные потоки молодых жителей крупных и средних городов. Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.

Как отмечается в исследовании университета, именно молодежь более всего чувствительна к возможностям для профессионального и личностного развития, к повышению качества собственной жизни. Респондентам в возрасте от 18 до 30 лет задавался вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?», сообщает «Российская газета».

Как пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец, в этом исследовании обозначилось любопытное явление, которое характерно для очень многих городов России.

Народ в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования, рассказывает эксперт. Образование означает, во-первых, знакомство с высокими стандартами качества жизни, во-вторых – хорошее​ современное разностороннее образование подразумевает возможности выбора рабочих мест с достаточно высоким уровнем оплаты труда, которых в этих крупных городах, таких, как Омск или Челябинск, на всех желающих не хватает.

Главная проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехать, – это противоречие между высоким стандартам качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать. Соответственно, люди готовы переезжать в Москву, Санкт-Петерб­ург и другие места, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой они освоили в родном городе.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    5 минут назад

    До каких пор ? Хватит врать. Молодежь рвёт за границу, её там просто тьма, причём даже в странах о которых не подумаешь, например Вьетнам, Китай, Тайланд. Смысл переезжать из одного города в другой, одна лодка, одни и те же законы, конечно будет полегче в бытовом плане, с климатом получше может быть получше, например если переезжаешь с Дальнего Востока, то почти везде покажется курортом.

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