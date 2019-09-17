В Хэйхэ началось строительство экспериментальной Свободной экономической зоны

Выступая на церемонии старта строительства, секретарь горкома КПК Хэйхэ Цин Эньтин заявил, что создание СЭЗ демонстрирует, какое внимание придает китайская сторона сотрудничеству с Россией. «Следующим шагом станет использование нами географической близости с Россией, использования таких российских механизмов, как ТОРы, и режим свободного порта, чтобы совместными усилиями углублять сотрудничество с Благовещенском. Мы также будем ускорять развитие предмостовых территорий по обе стороны строящегося моста Хэйхэ–Благовещенск, создавая новую трансграничную модель экономического развития по обе стороны Амура», – заявил он.

В ходе церемонии представители китайского и российского бизнеса подписали 16 соглашений по инвестиционным проектам общей суммой в 7,65 миллиарда юаней (более 1 миллиарда долларов США). Проекты касаются сотрудничества в таких сферах как переработка зерна, развитие «зеленого» сельского хозяйства, переработка древесины, сообщает Biang.ru.

В ходе церемонии запуска строительства СЭЗ также прошла церемония запуска строительства Китайско-российского логистического комплекса трансграничной торговли для сухих грузов «Юэсин». Комплекс будет располагаться в районе моста Хэйхэ–Благовещенск с китайской стороны. Объем инвестиций в проект составит 3 миллиарда юаней. Комплекс станет соединяющим звеном между Китайскими железными дорогами и Транссибом в области логистических услуг.

Госсовет Китая утвердил создание трех экспериментальных СЭЗ в провинции Хэйлунцзян в конце августа, в том числе одну СЭЗ в Хэйхэ. Предполагается, что она будет находиться у строящегося автомобильного моста Хэйхэ–Благовещенск, ее площадь составит 20 квадратных километров. В администрации Хэйхэ надеются, что она простимулирует развитие товарооборота между Хэйхэ и Благовещенском, и целиком впишется в недавно выдвинутю в Благовещенске концепцию трансграничной агломерации Благовещенск–Хэйхэ.