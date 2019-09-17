Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с отсутствием горячей воды в Благовещенске

Мэр Благовещенска Валентина Калита будет лично контролировать ситуацию с отсутствием горячей воды в некоторых домах города. 17 сентября она провела оперативную рабочую встречу с руководством АО «АКС». Мэр подчеркнула, что сложилась ситуация с недостаточным информированием жителей города о проводимых работах.

Как пояснил главный управляющий директор АО «АКС» Константин Куликовский, после проведения гидравлических испытаний ТЭЦ на внутриквартальных сетях произошло несколько порывов, их устранение занимает больше времени, чем планировалось изначально. Кроме того, добавил директор по теплоснабжению АО «АКС» Сергей Громов, сейчас проводятся параллельно работы на теплосетях, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы в течение отопительного периода, сообщается на сайте пресс-службы мэрии.

«Вы делаете свою работу, это необходимо. Сейчас наша общая задача – подготовиться к зиме. Но люди не понимают, почему в их квартирах так долго нет горячей воды, и когда эта проблема будет устранена! Необходимо незамедлительно устранить этот информационный вакуум, наладить взаимодействие с управляющими компаниями, чтобы через старших домов, расклейку объявлений оперативно доводить до жителей всю информацию о проводимых работ и сроках их завершения», – поручила мэр Благовещенска Валентина Калита. – «Также нужно усилить разъяснительную работу через средства массовой информации, социальные сети. Наладить бесперебойный обмен информацией с Единой дежурной диспетчерской службой города Благовещенска».

Как ранее сообщало Амур.инфо, в областном центре после гидравлических испытаний, проводимых Благовещенской ТЭЦ, специалисты Амурских коммунальных систем выявили пять дефектов на сетях теплоснабжения. Благовещенцев, в чьих домах не появилась горячая вода, просят обращаться в управляющую компанию.

Горожане продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды. «АКС говорит, что порывов нет по адресам: Зейская, 32 и Чайковского, 26/4. В управляющей компании утверждают, что порыв все-таки есть, и его не могут обнаружить. Диспетчеру теплосетей дозвониться нереально», – писал ранее читатель Амур.инфо. «В управляющей компании говорят, что со своей стороны все задвижки открыли, аварий нет, не подключает ТЭЦ. Дали номер телефона, по которому все время занято. Наш район Зейская–Лазо в официальной информации по порывам не значится», – сетовал другой читатель.