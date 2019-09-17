Дневники «Амурской осени»: Ургант пошутил о народной любви к губернаторам (видео)

Фото: Амур.инфо

Бесплатные билеты на всю конкурсную программу получить можно, если обратиться в кассу киноцентра «Благовещенск» в первой половине дня. На фестивале стартовал городской фестиваль интеллектуальных игр #УМАПАЛАТКА и прошло два конкурсных спектакля. Об этом и не только – в новом «Дневнике “Амурской осени”».

Самым популярным конкурсом является полный метр, зрители хотят смотреть фестивальное кино, и это радует организаторов. В конкурсе полного метра – 12 фильмов, короткого – 24 картины, 7 спецпоказов. В «Дневнике» кассир киноцентра «Благовещенск» доступно рассказывает, как можно получить места в зрительном зале.

В числе первых в полном метре «Амурской осени» представили фильм Романа Нестеренко «Счастье вдруг». На фестиваль режиссер приехал из Санкт-Петербурга с художником Василисой Решетняк. Это его первый полнометражный фильм. В картине снялись Мария Синяева, Михаил Кузнецов и другие. Приятна слуху классическая музыка Чайковского, Глинки Моцарта и Штрауса.

Счастье вдруг – это легкая комедия о счастье, жизненном пути, миражах и осознанности. В качестве эпиграфа выбрана фраза из Божественной комедии Данте «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Фильм снят по рассказам «короля смеха» Аркадия Аверченко.

Киноконкурс в самом разгаре, а накануне завершилась программа японского кино, в которой с 14 по 16 сентября показали шесть фильмов разной продолжительности – от 20 минут до 1,5 часов. Амурские зрители увидели истории о становлении человека, дружбе и любви, мистику, а также красивый фильм о женских боях на мечах.

Свои фильмы представили звезды национального кино – самая колоритная делегация фестиваля. Все время они ходили в национальных костюмах.

Японская делегация выразила надежду, что их национальная панорама в программе фестиваля кино и театра «Амурская осень» станет традиционной, и два народа смогут узнать друг о друге много интересного и полезного.

На «Амурской осени» – новое мероприятие. Это городской фестиваль интеллектуальных игр под названием #УМАПАЛАТКА, которые будут проходить в фестивальном шатре 4 дня – по числу организаторов: DRANDO, «Квиз, плиз», «Котоквиз» и Detectit. Желающих поучаствовать в популярных играх оказалось много, но шатер смог вместить только 12 команд. Участникам задают каверзные вопросы, в том числе и киношные. Финал городского фестиваля интеллектуальных игр состоится в пятницу, победитель получит кубок.

Конкурс антрепризы продолжил «Идеальный свидетель» – спектакль показали в Амурской областной филармонии. Он собрал полный зал. В постановке были заняты Павел Баршак, Андрей Ильин и Юлия Такшина. Зрители горячо приняли постановку.

В Общественно-культурном центре показали веселую историю под названием «Ну и фрукт ты!» В зале – также аншлаг. Это история о жуликоватом чиновнике, который решает вопрос за 2 миллиона, припрятанных в сейфе гостиничного номера. Чиновника играет Андрей Ургант, его зрители встречали громкими аплодисментами. Впрочем, как и всех остальных артистов. В спектакле было много сатиры на жизнь и веселья. В том числе и о народной любви к губернаторам.

Таким был новый фестивальный день «Амурской осени». Куда разлетятся 14 журавликов, и какой фильм получит гран-при фестиваля, станет известно 22 сентября.