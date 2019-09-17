Жительница Благовещенска пропала после поездки в Китай

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Белогорска Анна. Она рассказала, что пропала ее сестра, проживающая в Благовещенске. До этого благовещенка совершила поездку в Китай.

Пропавшую зовут Надежда Болдырева, ей 30 лет. 27 августа амурчанка отправилась в Хэйхэ. Затем женщина должна была поехать по работе в Москву. Приехала ли Надежда в столицу, Анна не уверена. Она полагает, что сестра могла остаться в Китае, не уведомив об этом. Амурчанки поддерживали связь по телефону. Надежда должна была вернуться в Благовещенск 15 сентября, но этого не произошло.

«С 10 числа она не в сети больше. Ее нет нигде – ни в соцсетях, хотя она пользователь социальных сетей, ни в WhatsApp. Мы не знаем, где она. Сегодня мы написали заявление в полицию», – говорит Анна.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Надежды, просят позвонить Анне по телефону 8-914-574-56-54.