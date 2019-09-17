В Норске при восстановительных работах после наводнения спасатели вытащили из подполья лошадь (видео)

Фото: Скриншот видео

Сотрудники противопожарной службы Приамурья спасли лошадь в селе Норск Селемджинского района. По счастливой случайности спасатели обнаружили животное в подполье одного из пострадавшего от наводнения помещения, когда проводили аварийно-восстановительные работы. Животное упало в глубокую яму и не могло самостоятельно выбраться.

В пресс-службе Амурского Центра ГЗ и ПБ пояснили, что по просьбе главы Селемджинского района прислать спасателей для аварийно-восстановительных работ в поселок Норск съехалось около 20 человек с разных районов области. Спасатели помогали восстанавливать после затопления местную школу и другие пострадавшие объекты.

Как животное оказалось в яме и сколько времени провело в заточении, неизвестно. Общими усилиями пожарных лошадь удалось спасти. Спасательную операцию запечатлели на видео.

В углубление спустился один из пожарных и обвязал животное специальными ремнями. При этом лошадь была поддатливой и не выражала агрессии. Затем более 10 человек совместными усилиями вытянули лошадь из подполья.