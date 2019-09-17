Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:13 0

В Норске при восстановительных работах после наводнения спасатели вытащили из подполья лошадь (видео)

В Норске при восстановительных работах после наводнения спасатели вытащили из подполья лошадь (видео)
Фото: Скриншот видео

Сотрудники противопожарной службы Приамурья спасли лошадь в селе Норск Селемджинского района. По счастливой случайности спасатели обнаружили животное в подполье одного из пострадавшего от наводнения помещения, когда проводили аварийно-восстановительные работы. Животное упало в глубокую яму и не могло самостоятельно выбраться.

В пресс-службе Амурского Центра ГЗ и ПБ пояснили, что по просьбе главы Селемджинского района прислать спасателей для аварийно-восстановительных работ в поселок Норск съехалось около 20 человек с разных районов области. Спасатели помогали восстанавливать после затопления местную школу и другие пострадавшие объекты.

Как животное оказалось в яме и сколько времени провело в заточении, неизвестно. Общими усилиями пожарных лошадь удалось спасти. Спасательную операцию запечатлели на видео.

В углубление спустился один из пожарных и обвязал животное специальными ремнями. При этом лошадь была поддатливой и не выражала агрессии. Затем более 10 человек совместными усилиями вытянули лошадь из подполья.

Просмотров всего: 92

#животные #происшествия

распечатать


Происшествия

Жительница Благовещенска пропала после поездки в Китай

В России и мире

В Москве женщина скинула с моста четырехлетнего ребенка
Происшествия 1

Сняв деньги с найденной карты, амурчанин оказался за решеткой
В России и мире

Рыбак выловил из моря «пришельца»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь