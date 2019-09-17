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17сентября
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На Амуре осовременили Шекспира и вывезли в Великие Луки (фото, видео)

На Амуре осовременили Шекспира и вывезли в Великие Луки (фото, видео)
Фото: Сергей Логвинов

В Великих Луках продолжаются гастроли Амурского театра драмы. Зрителям уже показали спектакли «Тётки» и «Двенадцатая ночь».

«Комедию "Тётки" зритель на Амуре любит за легкость и юмор, который местами опускается чуть ниже пояса. Схожее восприятие этой постановки было и у великолучан.В интервью по окончании спектакля зрители говорили, что устали от негатива в жизни и пришли в театр расслабиться и отдохнуть. За эту возможность они благодарили наш театр», – делится ходом гастролей журналист Сергей Логвинов.

А вот полностью расслабиться актерскому составу «Тёток» не удалось. Потому что в зале вместе со зрителями сидел его создатель. Режиссер из Брянска Борис Ярош накануне специально приехал, отмотав на машине больше 500 километров, в Великие луки, чтобы лично убедиться в том, что зритель любит его постановку.

Борис Владимирович признался в небольшом интервью, что немного устал ставить «Тёток» в разных театрах страны. Но везде по его наблюдениям этот спектакль хорошо принимает публика.

Директор Амурского театра драмы Татьяна Бедина раскрыла секрет. В новом сезоне Борис Ярош вновь приедет поработать с амурской труппой. А вот что будет ставиться – пока не уточнила.

В понедельник, 16 сентября, вечером на сцене Великолукского драматического театра царили хаос, рок-н-ролл, джинсовая рванина и хитовые перепевки. А вместе с этим – любовь и коварство, страсти и похмелье, блуд и интриги. Это был по задумке молодого питерского режиссера Виталия Дьяченко осовремененный Шекспир по мотивам его бессмертного произведения «Двенадцатая ночь». Несмотря на то, что спектакль еще сырой (его премьеру играли на Амуре в мае) на сцене псковского театра выглядела постановка слаженной, хотя и игралась всего третий раз.

«Я не успел увидеть этот спектакль в Благовещенске. И поэтому хотел, как простой зритель посмотреть его в Луках. В итоге уселся на первый ряд и не удержался от работы. Сделал порядка трехсот кадров, успевая при этом заливаться от хохота. На данный момент я нахожусь в потрясении. Для меня сегодня это лучший спектакль в Амурском театре», – признался Сергей Логвинов.

Зал стоя аплодировал этой экспериментальной работе амурчан. Гастроли в Великих Луках продолжаются. В течение двух дней покажут пушкинскую «Пиковую даму» для школьников и взрослого зрителя. Закроются гастроли 20 сентября Гоголем.

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