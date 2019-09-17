Сняв деньги с найденной карты, амурчанин оказался за решеткой

Деньги, снятые с чужой банковской карты, стоили амурчанину свободы. Мужчина нашел на улице села Ивановка банковскую карту и конверт с кодом доступа. Он снял деньги – около 3 000 рублей. При назначении наказания суд учел особо опасный рецидив.

Уголовное дело рассматривал Благовещенский городской суд. По информации органа, в июне прошлого, 2018 года, мужчина находился в селе Ивановка Ивановского района. На улице Кирова он увидел лежавший на земле конверт с персональным кодом доступа банковской карты, а также банковскую карту, выданную на имя несовершеннолетнего. Находка перекочевала в карман прохожего, который отправился в магазин, где совершил покупку. В тот же день мужчина поехал в Благовещенск, где направился в торговый центр.

После этого у человека, нашедшего чужую карту, возник преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества. Он снял с каточки сначала 2 500 рублей, а затем еще 400 рублей.

В судебном заседании подсудимый не признал свою вину по предъявленному обвинению, пояснив, что преступления он не совершал, а себя оговорил, при этом показал, что в тот момент, когда он находился под стражей, к нему обратился оперативный сотрудник и предложил ему взять на себя это преступление, которое было нераскрытым. Оперативный сотрудник ему пообещал, что взамен ему назначат более мягкое наказание, а также будут обеспечены хорошие условия отбывания наказания, и даже оказана материальная поддержка. На это предложение он добровольно согласился, после чего написал явку с повинной, а в последующем дал признательные показания. Однако оперативный сотрудник своих обещаний не выполнил.

Несмотря на то, что подсудимый не признался в содеянном, его вина подтвердилась исследованными судом доказательствами. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины на предварительном следствии; активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи в ходе предварительного следствия подробных признательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления; явку с повинной; наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка; а также состояние его здоровья, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений, который является особо опасным. Таким образом осужденный приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии особого режима. Под стражу мужчину взяли прямо в зале суда.