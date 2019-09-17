Рыбак выловил из моря «пришельца»

Молодой человек рыбачил и рассчитывал на крупный улов палтуса. Но вместо заветной рыбы он выловил нечто среднее между пришельцем и динозавром.

19-летний норвежец Оскар Лундал ловил рыбу неподалёку от острова Аннёйа. Когда лодка немножко накренилась, парень вытащил существо, похожую на динозавра и очень удивился. Существо было с огромными глазами и выглядело устрашающе.

«Это было довольно удивительно, я никогда не видел ничего подобного раньше. Оно выглядело странно и было похоже на динозавра», – приводит слова парня Life.

Оскар часто рыбачил в этом районе, но такую рыбу не видел никогда. Из воды рыбу он вытаскивал почти 30 минут, так он поймал ее на глубине 88 метров. К нему в руки рыба попала уже мертвой.

Парень обратился к более опытным коллегам, которые объяснили ему, что это за рыба.

Странной находкой оказалась рыба Chimaeras Monstrosa Linnaeus – европейская химера. Она является дальней родственницей акулы, но безопасна для человека. Живёт, как правило, на большой глубине и довольно редко попадается человеку.

Парень не испугался рыбы, поэтому приготовил морского обитателя на масле.

«Несмотря на страшную внешность, рыба была действительно вкусной. Немного похожа на треску, только вкуснее», – сделал вывод рыбак.