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17сентября
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сегодня, 16:39 0

Амурские военные получили модернизированные «Ливни»

Амурские военные получили модернизированные «Ливни»
Фото: structure.mil.ru

Партия усовершенствованных станций спутниковой связи «Ливень» поступила на вооружение соединения связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области.

Высокомобильные комплексы обеспечивают связь с любыми цифровыми, аналоговыми, радиорелейными станциями, унифицированными командно-штабными машинами. Они имеют более четкий и надежный закрытый сигнал, превосходящий сигналы станции первого поколения в 10 раз.

«Ливень» позволяет быстро развернуть цифровые сети широкополосного беспроводного доступа в любых климатических условиях Дальнего Востока. Он способен функционировать в сложной радиопомеховой обстановке, обеспечивая надежной, качественной связью командование объединений с подчиненными подразделениями.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, станция размещена на базе высокопроходимого автомобиля «Урал-4320». Она оснащена спутниковой системой навигации ГЛОНАСС и способна автоматически наводить антенную систему на спутник по заданным координатам.

В настоящее время личный состав подразделений связи Амурского объединения ВВО в ходе полевых занятий приступил к изучению технических характеристик станции, отработке нормативов по развертыванию и эксплуатации новых комплексов связи.

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#военные #технологии

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