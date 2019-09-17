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17сентября
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Амурчане завоевали серебро и бронзу соревнований по джиу-джитсу в Румынии

Амурчане завоевали серебро и бронзу соревнований по джиу-джитсу в Румынии
Фото: admblag.ru

Более 1 400 девушек и юношей из 28 стран, среди которых семь амурских спортсменов в составе сборной России, встретились с 13 по 15 сентября в Бухаресте (Румыния) на международном турнире Balkan Open – 2019 и Кубке мира по джиу-джитсу.

Благовещенские ребята сумели трижды взойти на пьедестал почета. Серебряные медали завоевали в своих весовых категориях Анатолий Ложкин (до 16 лет) и Никита Бондаренко (до 14 лет). Бронзовым призером соревнований стала Дарья Корнеева в весовой категории 48 килограммов до 16 лет, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Еще двое спортсменов – Дарья Строева из Талдана и Павел Шаварнаев из Сковородина – заняли третьи места в своих категориях.

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#спорт

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