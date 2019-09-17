Быстрая реакция ребенка спасла жизнь его матери

В Англии восьмилетний ребенок спас мать, у которой случился анафилактический шок. Если бы сын не успел вызвать скорую, женщина бы погибла.

34-летняя Дженнифер Лэмб отдыхала дома вместе с детьми. На обед она съела кусочек шоколада, который вызвал у нее тяжелую аллергическую реакцию. У женщины закружилась голова и она начала задыхаться. Для привлечения внимания они принялась разбрасывать вещи и издавать звуки, чтобы привлечь внимание ребенка.

Уильям увидел это и вызвал для мамы скорую помощь. Лэмб вспоминает звонок ее сына: «Я плохо слышала весь разговор, но помню, как он сказал диспетчеру: "Мамочке плохо, она задыхается"». Мальчик быстро выполнил рекомендации врача: он уложил мать на пол и запрокинул голову назад. Мальчик ждал врачей 10 минут и не отходил от матери.

«Доктора приехали в течение десяти минут. Но Уильям, вне всякого сомнения, спас мне жизнь», – рассказала Дженнифер журналистам. Жительницу Уэльса отвезли в больницу и взяли анализы, которые выявят причину аллергии, сообщает «Лента.ру».

Лэмб поблагодарила сына и назвала его героем. «Ему немного неловко от похвалы. Он считает, что на его месте так поступил бы каждый. Но для меня он настоящая суперзвезда. Ему ведь всего восемь лет», – подчеркнула мать.