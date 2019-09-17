Елена Борщёва: «Мой образ в Comedy Woman себя исчерпал»

Анка-пулеметчица из команды КВН «Сборная Пятигорска», Елена Хульевна Санта-Мария Герра из Comedy Woman, а сейчас актриса театра и кино Елена Борщева дала интервью программе «Простые вопросы». Актриса приехала на фестиваль «Амурская осень» со спектаклем «Ну и фруктТЫ».

Чем занимаются бывшие коллеги по КВНовской команде; правда ли, что уход Елены из популярного юмористического шоу Comedy Woman сопровождался скандалом, а также о своих отношениях с Семеном Слепаковым она рассказала в интервью.

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#Амурская осень #шоу-бизнес #Простые вопросы

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Оксана Руденко