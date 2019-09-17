Адвокат Сергея Цыбулина: на строительство горнолыжной базы в Натальине было временное разрешение

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Ситуацию по поводу возвращения на дополнительное расследование уголовного дела по строительству горнолыжной базы в Натальине, прокомментировал адвокат бывшего генерального директора Областного центра по развитию спорта Приамурья Сергея Цыбулина. По его словам, не совсем соответствует действительности информация о том, что у ведомства, которым руководил Цыбулин, не было разрешения на строительство.

Как сообщало Амур.инфо, прокуратура Амурской области посчитала, что следователи необоснованно прекратили уголовное дело по нарушениям при строительстве горнолыжной базы в Натальине. И уже второй раз вернула дело на доследование.

Дело расследуется по части 1 статьи 286 УК РФ «по факту превышения полномочий должностными лицами ГАУ АО «Областной центр развития спорта», выразившихся в заключении договоров с подрядными организациями на выполнение строительных работ при строительстве горнолыжной базы в отсутствие разрешения на строительство, выданного в установленном законом порядке, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства». Об этом говорится в ответе прокуратуры Амурской области депутату Государственной думы РФ от Амурской области Андрею Кузьмину.

Следователи дважды прекращали расследование уголовного дела – в августе 2018 года и в апреле 2019 года. В следственном управлении поясняли, что все полученные средства были потрачены на строительство горнолыжной базы. Фактов оплаты подрядчикам невыполненных работ установлено не было.

И вот теперь прокуратура области вновь вернула дело на дополнительное расследование. Также ранее сообщалось, что горнолыжная база изначально строилась с многочисленными нарушениями. Работы велись на южном пологом склоне, который не подходит для горнолыжного спуска, где снега бывает очень мало и он быстро тает. Кроме того, там есть подземные ручьи, которые начинают рано выходить из-под земли.

Ситуацию с прокурорской отменой постановления о прекращении уголовного дела по нарушениям при строительстве горнолыжной базы в Натальине и по поводу заключенных договоров бывшим министром спорта Амурской области Олегом Гуменюком и генеральным директором ГАУ АО «ОЦРС» Сергеем Цыбулиным в отсутствии госэкспертизы проектной документации и разрешения на строительства, прокомментировал адвокат последнего – Каро Жамкочян. Амур.инфо приводит полный текст комментария:

«Решение о строительстве горнолыжной базы в селе Натальино принималось в верхних эшелонах областного Правительства. К выбору площадки для строительства горнолыжной базы Сергей Цыбулин ни только никакого отношения не имел, но и считал ее не самой удачной для реализации данного проекта, в виду сложного природного ландшафта данной местности, отсутствия инфраструктуры и отдаленности от Благовещенска. Однако, как я уже отметил выше, решение о выборе площадки для строительства горнолыжной базы уже было принято до вступления им в должность генерального директора ГАУ АО «ОЦРС».

Все работы подрядными организациями по строительству горнолыжной базы были выполнены в полном объеме в рамках, выделенных бюджетных ассигнований. Проведенная в рамках уголовного дела строительная экспертиза подтвердила целевое расходование денежных средств без каких-либо необоснованных и незаконных занижений или завышений стоимости работ. Из-за полученных замечаний на проектно-сметную документацию затянулась государственная экспертиза данного проекта, а поскольку в бюджете на следующий 2015 год уже не были заложены бюджетные денежные средств на завершение строительства горнолыжной базы, курирующему ведомству пришлось расторгнуть договор на проведение соответствующей государственной экспертизы, и строительство данного объекта было заморожено.

По поводу отсутствия разрешения на строительство горнолыжной базы, это не совсем верная информация, поскольку у ведомства Сергея Цыбулина имелось временное разрешение на ее строительство, в связи с чем подрядные организации и приступили к выполнению работ. Однако даже отсутствие разрешения на строительство, никак не может свидетельствовать о должностном преступлении либо халатном выполнении своих должностных обязанностей со стороны причастных к этому объекту лиц, поскольку данное нарушение носит административный характер и охватывается частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ», – заключил адвокат.