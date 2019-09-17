Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Скандальное дело вокруг футболистов Кокорина и Мамаева закрыто. 17 сентября они вышли на свободу.

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.

«Всех отпустили, [футболисты] уехали», – отметили в пресс-службе.

Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении.

В колонии Мамаеву оставалось провести два с половиной месяца, братьям Кокориным – три с половиной месяца. Пресненский суд Москвы при вынесении приговора в начале мая засчитал им время, проведенное в столичном СИЗО-2 «Бутырка».

Всего Мамаев и Кокорин провели под заключением почти 11 месяцев. Они были задержаны в начале октября из-за драки и разбоя в центре Москвы. Футболисты, сидевшие ранним утром в кофейне, избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака и генерального директора Государственного научного центра ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Поводом для конфликта стало замечание, которое Пак сделал шумной компании.

Адвокат прокомментировал освобождение футболистов.

«Я свою работу сделал. Поздравил их с освобождением – они едут домой. У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», Кокорин буквально вчера заключила контракт с «Зенитом». Скорее всего, сыграет до зимы. Все остальные вопросы к клубам», – сказал Юрий Подалко «Чемпионату».

Сами футболисты от комментариев журналистам отказались.