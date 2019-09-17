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17сентября
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сегодня, 15:54 0

В Свободном полицейские и волонтеры всю ночь искали троих пропавших детей

В Свободном полицейские и волонтеры всю ночь искали троих пропавших детей
Фото: pixabay.com

В городе Свободный в ночь с 14 на 15 сентября пропали трое детей. Информация об этом появилась в инстаграм-аккаунте пресс-службы администрации города. Мэрия отмечает, что с начала месяца в Свободном это уже второй факт ухода из дома несовершеннолетних.

В амурском УМВД информационному агентству пояснили, что пропавших детей искали всю ночь. К поискам подключились полицейские и волонтеры. Пропавших ребят обнаружили только на следующее утро. Маленьких амурчан заметила горожанка. Неравнодушная женщина сразу позвонила в полицию.

«Информация о пропаже детей поступила в субботу ночью. Был поднят личный состав отдела полиции, искать несовершеннолетних помогали волонтеры, неравнодушные граждане. В итоге утром на улице детей обнаружила женщина, она сообщила об этом сотрудникам полиции. Дети возвращены законным представителям. В отношении законных представителей этих детей составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ», – рассказали в пресс-службе амурского УМВД.

Обстоятельства, при которых дети ушли из дома, не разглашаются.

«Спасатели Свободного рекомендуют уделить повышенное внимание детям. Сегодня на планёрном совещании прозвучала информация о том, что в городе за месяц зафиксирован второй случай ухода несовершеннолетних детей из дома. (...)В этой связи родителям рекомендуется провести с детьми профилактические беседы, усилить контроль за ними и ограничить время пребывания на улице в вечернее время», – написала пресс-служба администрации Свободного в своем инстаграм-аккаунте.

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#дети #происшествия

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