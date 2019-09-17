СМИ: в Приморье 27-летний мужчина умер, не дождавшись скорой

Приморец работал поваром в одном из местных кафе. «Примерно в обед молодой человек стал жаловаться на боли то ли в животе, то ли в сердце. Днем еще ходил, а к вечеру ему стало совсем плохо. Приятели молодого человека начали звонить в скорую. Первое обращение поступило в 20:20 по местному времени», – рассказывается в сюжете.

Отмечается, что в скорой ответили: машина не приедет, так как их нет, ждите. Диспетчер предложила звонившим самим отвезти пациента в больницу. Однако транспорт не нашли. В 21:20 мужчина скончался. Скорая же, по словам очевидцев, приехала через два с половиной часа после вызова. «Зато "ритуалка" прилетела за 20 минут», – утверждается в сюжете.