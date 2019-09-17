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17сентября
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сегодня, 15:43 0

СМИ: в Приморье 27-летний мужчина умер, не дождавшись скорой

СМИ: в Приморье 27-летний мужчина умер, не дождавшись скорой
Фото: pixabay.com

В поселке Волчанец Приморского края произошел трагический случай. 27-летний мужчина умер, не дождавшись приезда скорой помощи. Об этом сообщает Newsbox24.tv, публикуя видеосюжет.

Приморец работал поваром в одном из местных кафе. «Примерно в обед молодой человек стал жаловаться на боли то ли в животе, то ли в сердце. Днем еще ходил, а к вечеру ему стало совсем плохо. Приятели молодого человека начали звонить в скорую. Первое обращение поступило в 20:20 по местному времени», – рассказывается в сюжете.

Отмечается, что в скорой ответили: машина не приедет, так как их нет, ждите. Диспетчер предложила звонившим самим отвезти пациента в больницу. Однако транспорт не нашли. В 21:20 мужчина скончался. Скорая же, по словам очевидцев, приехала через два с половиной часа после вызова. «Зато "ритуалка" прилетела за 20 минут», – утверждается в сюжете.

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#Дальний Восток #здоровье #происшествия

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