В Амурской области выбрали пять кандидатур на должность министра здравоохранения

В Амурской области близится к завершению конкурс по определению кандидата на должность министра здравоохранения региона. Из восьми претендентов были отобраны пять.

Их фамилии не назовут до тех пор, пока со списком кандидатов не ознакомится губернатор Амурской области Василий Орлов. Информацию об отборе кандидатур во вторник, 17 сентября, озвучил председатель правления медицинской палаты Александр Платонов.

«Сегодня комиссия по общественному отбору кандидатов на должность министра здравоохранения Амурской области провела очный этап отбора, в котором приняли участие восемь претендентов на должность министра. Претенденты представили свои программы развития здравоохранения Амурской области, ответили на интересующие членов комиссии вопросы. Таким образом, комиссии была предоставлена возможность отобрать наиболее перспективных кандидатов в количестве пяти человек», – сообщил Платонов. Список из пяти кандидатур представили губернатору для окончательного рассмотрения.

Конкурс начался с заочного этапа, на который претенденты предоставили документы. Следующий этап, очный, предусматривал заслушивание программы, знакомство с видением перспективы развития здравоохранения Амурской области. «В том числе по частным вопросам – это и материнская и младенческая смертность, вопросы геронтологии, вопросы оснащения медицинским оборудованием, совершенствование кадровой политики здравоохранения. Вопросов было поднято очень много. Прежде всего нас интересует, чтобы кандидат был человеком неравнодушным, профессионально грамотным, опытным в решении профессиональных вопросов, ну и, конечно, проявлял определенную мудрость там, где это нужно», – перечислили председатель правления медицинской палаты области.

Обязательным условием участия в общественном отборе было наличие высшего медицинского образования. Как отметил Александр Платонов, все претенденты были самовыдвиженцами, от структур кандидаты не выдвигались.

Говоря о процедуре, Платонов пояснил, что общественный отбор кандидатов на должность министра здравоохранения – явление нерядовое. «За последние 40 лет такого прецедента я не знаю. Не нужно путать – мы не выбираем министра здравоохранения, мы проводим общественный отбор. В комиссии 21 человек, это представители различных общественных организаций. Мы проводим общественный отбор с уклоном на профессиональный уровень кандидата и рекомендуем губернатору принять окончательное решение по тем кандидатурам, которые комиссия сочла перспективными», – пояснил Александр Владимирович.

По его словам, работа была непростая: определение компетенций требует собранности и высшей степени объективности. «Комиссия прекрасно с этой задачей справилась. Сомневаться в решении просто не приходится», – подчеркнул Платонов.

Имена кандидатов на должность министра здравоохранения Амурской области будут озвучены после того, как с этим списком ознакомится глава региона. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце августа текущего года на заседании Законодательного собрания Амурской области стало известно, что главу областного минздрава выберут в ходе общественных слушаний и конкурса. Об этом заявила заместитель председателя амурского правительства Ольга Лысенко.

С 30 мая 2019 года обязанности министра здравоохранения исполняет Евгения Сергеевна Жарновникова, первый заместитель министра здравоохранения Амурской области. Андрей Субботин, руководивший региональным минздравом с ноября 2017 года, решил покинуть эту должность по собственному желанию. Об этом стало известно 29 мая.

В июне текущего года губернатор Амурской области Василий Орлов предположил, что с кандидатурами на должность министра здравоохранения определятся до 1 июля. При этом, по словам главы региона, на должность могут претендовать специалисты из других регионов. «Я специально попросил федеральное министерство, Веронику Скворцову, чтобы нам помогли с кандидатурами. Несколько человек собеседовал, все они внешние, несколько человек из Москвы, есть из Красноярска кандидатуры, в финале я вижу две кандидатуры. Я думаю, что до 1 июля мы определимся. Почему акцент на внешних людях: я не хочу, чтобы здесь человек был ангажирован какими-то группами влияния, каким-то вопросом историческим, хочу, чтобы другим взглядом люди посмотрели. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Василий Орлов.