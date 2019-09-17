Обманутые дольщики получили из бюджета Амурской области 379 миллионов рублей

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Всего с декабря 2017 за предоставлением меры государственной поддержки обратилось 413 дольщиков, из них в реестр включили 381 гражданина. По информации на 16 сентября всем амурчанам, включенным в реестр, были произведены выплаты из бюджета.

В середине 2017 года на территории региона 6 из 28 застройщиков, возводящих многоквартирные дома с привлечением денег дольщиков, стали проблемными. В отношении 5 компаний были введены процедуры банкротства.

Правительство Амурской области разработало порядок, в рамках которого пострадавших дольщиков разделили на 1, 2, 3 и 4 очереди. Первыми выплаты получали амурчане, не имеющие жилья, взявшие ипотечные кредиты, семьи с двумя и более детьми, а также другие льготники.

Сейчас областные власти рассматривают возможность дополнительного приема документов от амурчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, которые по каким-либо причинам не смогли подать заявление на материальную поддержку.

Также в регионе разработан дополнительный механизм поддержки дольщиков. Он предусматривает предоставление застройщикам-инвесторам из государственной или муниципальной собственности земельных участков без торгов для строительства многоквартирных домов, при условии, что 10 % жилой площади будет передаваться пострадавшим участникам долевого строительства.