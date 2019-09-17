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17сентября
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сегодня, 15:15 5

Обманутые дольщики получили из бюджета Амурской области 379 миллионов рублей

Обманутые дольщики получили из бюджета Амурской области 379 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

Все обманутые дольщики, обратившиеся в правительство Амурской области за материальной помощью, получили выплаты. В целом из казны региона выделили на это 379 миллионов рублей.

Всего с декабря 2017 за предоставлением меры государственной поддержки обратилось 413 дольщиков, из них в реестр включили 381 гражданина. По информации на 16 сентября всем амурчанам, включенным в реестр, были произведены выплаты из бюджета.

В середине 2017 года на территории региона 6 из 28 застройщиков, возводящих многоквартирные дома с привлечением денег дольщиков, стали проблемными. В отношении 5 компаний были введены процедуры банкротства.

Правительство Амурской области разработало порядок, в рамках которого пострадавших дольщиков разделили на 1, 2, 3 и 4 очереди. Первыми выплаты получали амурчане, не имеющие жилья, взявшие ипотечные кредиты, семьи с двумя и более детьми, а также другие льготники.

Сейчас областные власти рассматривают возможность дополнительного приема документов от амурчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, которые по каким-либо причинам не смогли подать заявление на материальную поддержку.

Также в регионе разработан дополнительный механизм поддержки дольщиков. Он предусматривает предоставление застройщикам-инвесторам из государственной или муниципальной собственности земельных участков без торгов для строительства многоквартирных домов, при условии, что 10 % жилой площади будет передаваться пострадавшим участникам долевого строительства.

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#строительство #финансы #экономика

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Люди у нас в области богатые. Если кого обманут, все скинемся и возместим.

  • Медвепут

    Медвепут
    1 час назад

    А те люди кто обманул дольщиков будут возмещать ущерб казне региона?

  • 55

    55
    1 час назад

    Вот как, получается благодаря едросне жители Амурской области рассчитались за мошенников.

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    1 час назад

    Столько всего можно было сделать хорошего для всей области.

    А так 381 гражданам, решивших купить себе квартиру в областном центре, вернули деньги. За счет всех нас.

    И кстати, а почему дуплился только областной бюджет? Разрешение на строительство заведомо сомнительных домов выдавал Благовещенск, но бюджет столицы не пострадал ни на один рубль!

  • надежда2015

    надежда2015
    31 минута назад

    СВИНСТВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СКОЛЬКО МОЖНО НАС ГРАБИТЬ? НЕ ВЕРЮ, ЧТО ВСЕ 381 ДОЛЬЩИКОВ ПОКУПАЛИ СЕБЕ ПЕРВЫЕ И ЕДИНСТВЕННЫЕ КВАРТИРЫ! Часть из этих дольщиков имеет по несколько квартир и участвует в долевом строительстве ради наживы. Почему я должна оплачивать им их бизнес? Рисковали? Да! Прогорели? Да! Но это их дело!!!!

    НЕОБХОДИМО ОБНАРОДОВАТЬ СПИСКИ ДОЛЬЩИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ДЕНЬГИ!!!!! ПОКА БУДЕМ МОЛЧАТЬ, НАС И БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ ГРАБИТЬ ПОД ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ!

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