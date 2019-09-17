Соцсети: на выезде из Тынды люди обнаружили следы медведя (фото)

Паблик «ВКонтакте» «Подслушано в Тынде» 17 сентября опубликовал фотографии, которые, как отмечается, сделаны в Тындинском районе. Люди обнаружили свежие следы медведя.

Уточняется, что следы замечены в районе бывшей Нефтебазы, АгроБАМ, на выезде из Тынды. Горожан просят быть предельно внимательными и осторожными при выездах в лес.

В пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что обращений от граждан по этому поводу пока не поступало. В ведомстве подчеркнули, что на севере Приамурья много медведей, и они иногда подходят к населенным пунктам. Гражданам, которые встретили медведя в черте города, рекомендуют звонить в полицию.

Фото: vk.com/vtynde