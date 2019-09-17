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17сентября
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Гололедица и сильный ветер: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Амурской области

В Амурской области ожидается ухудшение погодных условий. В среду, 18 сентября, в регионе усилится северо-западный ветер. Порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Ночью по востоку области местами пройдут сильные осадки. В северных районах возможны гололедные явления.

По информации Амурского гидрометцентра, в Благовещенске ветер усилится до 12 –17 метров в секунду.

Специалисты ГУ МЧС России по Амурской области предупреждают, что при ухудшении погоды может увеличиться число ДТП, возникнуть аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ. Возможно повреждение линий связи и электропередачи. При налипании мокрого снега возможны происшествия, связанные с провисанием, перехлестом и обрывом проводов, а также повреждение опор и металлоконструкций.

«При усилении ветра, находясь на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Никогда не стойте под балконами. Не оставляйте детей без присмотра. При налипании мокрого снега будьте осторожны, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Амурской области.

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#МЧС #погода

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