На продажу спиртного в России хотят ввести новые ограничения

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На продажу алкоголя в России могут ввести новые ограничения. Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержан в правительстве. Инициатива грозит закрытием примерно 10 тысяч заведений по всей стране, прежде всего — точкам по продаже пива.

Российское правительство подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 квадратов. Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы от «Единой России». Как сказано в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.

Население негативно относится к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки, а из-за частых нарушений порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и детских площадках, поступают многочисленные жалобы, указывают авторы инициативы.

В правительстве отметили, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. Но «концептуально» там поддерживали законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Законопроект рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что под ограничения могут попасть около 10 тысяч заведений по всей стране. По его словам, речь прежде всего идет о магазинах разливного пива в спальных районах, в которых есть несколько столиков. Кроме того, запрет может коснуться алкомаркетов, которые получают лицензии заведений общепита, избегая таким образом ограничений на продажу алкоголя в ночное время.

Бренд-менеджер сети пабов «Джон Донн» Сергей Меньшиков добавляет, что запрет может коснуться и небольших баров с крафтовым пивом, в том числе на центральных улицах.

Владелец одной из сетей баров Алексей Омельченко отмечает, что подобные бары могут занимать всего до 35 квадратных метров, из которых около 15 придется на зону обслуживания. Зачастую расширение просто невозможно, поэтому для таких заведений ограничение станет критичным, добавляет он. Другой предприниматель Александр Гончаров указывает, что сама концепция подразумевает заведения небольшой площади для жителей соседних домов или района. Расширение формата и увеличение расходов уже может сделать бизнес нерентабельным, беспокоится он. Не исключено, что в конечном итоге вопрос сведется к тому, «как померить», и решаться, скорее всего, будет коррупционными механизмами.

Помимо ограничений на продажу алкоголя в заведениях малых форматов в жилых домах, законопроект также предлагает наделить субъекты РФ правом вводить свои меры регулирования этого вопроса, вплоть до полного запрета. В минфине и минпромторге обещают, что законопроект будет дорабатываться, чтобы учесть все негативные последствия для добросовестных участников рынка, пишет «Коммерсант».