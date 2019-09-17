В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя

Эксперты составили список произведений для каждой возрастной группы, направленный на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников.

В частности, учащихся 5-8 классов рекомендуется ознакомить с гимном Российской империи «Боже, царя храни» и «Одой к Радости» Бетховена. Для 9-11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».