Российскую чиновницу уволили из-за селфи в «шоколадной» ванной

Советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева может остаться без работы из-за фотографий в «шоколадной» ванне. Женщина опубликовала фотографию у себя в Инстаграме и вызвала гнев среди пользователей.

Советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева может остаться без работы из-за фотографий в «шоколадной» ванне. Женщина опубликовала фотографию у себя в Инстаграме и вызвала гнев среди пользователей.

«Много шоколада не бывает», – подписала фото чиновница.

Опенышева сделала фотографию на отдыхе в Азербайджане в пятизвёздочном отеле в нафталановой нефтяной ванне. На фотографию отреагировали не только обычные жители Ульяновской области, но и губернатор Сергей Морозов. Он посчитал, что действия женщины – «чудачества», но все же решил провести проверку деятельности Опенышевой, пишет «Лента.ру».

«Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы. <...> Мое решение – провести служебную проверку и уволить Опенышеву», – заявил губернатор. Он добавил, что нужно быть скромнее, а не «кичиться своим достатком».

Отмечается, что «шоколадная» ванна, которую принимала чиновница – это нафталановая нефть, которая используется в лечебных целях.