«Всё в снегу»: амурчане удивляются количеству зимних осадков в сентябре (фото, видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фото и видео из нескольких населенных пунктов Амурской области. Люди удивляются количеству выпавшего снега, учитывая то, что сейчас только середина сентября.

«Вот тебе и шестнадцатое сентября, – говорит автор видео, снятого в селе Гонжа Магдагачинского района. – Всё белое, всё. Снег во, какой толщины (сравнивает с рукой – Прим. ред.). (…) И вот тупо всё в снегу».

Другое видео, снятое в селе Тыгда Магдагачинского района, запечатлело снегопад.

Инстаграм-паблик города Тында tynda_28rus опубликовал фотографии заснеженных территорий. Судя по некоторым снимкам, амурчане не упустили возможность слепить снеговиков.

Фото: instagram.com/tynda_28rus

Зимние осадки отметились и в Китае. Как пишет Biang.ru со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение, 15 сентября выпал первый снег в уезде Мохэ, расположенном напротив Сковородинского района Амурской области. Это случилось на 10 дней раньше, чем в среднем по наблюдениям местной метеорологической станции.