Мэрия Благовещенска пока не смогла найти подрядчика для выполнения проекта капремонта моста через Зею

Фото: Амур.инфо

Для выполнения проекта капитального ремонта моста через Зею в Благовещенске пока не нашли подрядчика. Конкурс по выбору компании на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильного моста через реку Зея» был объявлен в конце июля этого года на сайте госзакупок. По окончании срока подачи заявок ни одна из организаций не заявилась.

Как ранее сообщало Амур.инфо, начальная цена контракта превышала 30 миллионов рублей. Заказчиком работ выступило «Городское управление капитального строительства».

В протоколе рассмотрения и оценки первых частей заявок конкурс признали несостоявшимся. «В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не подано ни одной заявки на участие, на основании части 16 статьи 54.4 Федерального закона №44-ФЗ открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся».

Мост через Зею был построен в 1981 году. Капитально он не ремонтировался ни разу. Текущий ремонт сооружения выполняется регулярно. Последнее обследование объекта проводили в 2018 году.

Как сообщало Амур.инфо, в июле мост через Зею сняли с высоты. Судя по видео, у моста имеются дефекты конструктивных элементов. Верхний пояс сооружения разошелся в двух местах.

По информации администрации Благовещенска, по результатам обследования 2018 года сооружение было признано ремонтопригодным. Возможна эксплуатация до выполнения ремонта на установленных параметрах (без ограничений по скорости, интенсивности и грузоподъемности, но и без увеличения). Состояние сооружения аварийным признано не было.