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17сентября
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сегодня, 12:53 2

В Благовещенске мужчина пострадал после драки возле торговых рядов (видео)

В Благовещенске мужчина пострадал после драки возле торговых рядов (видео)

В Благовещенске произошел конфликт на китайских торговых рядах по улице Текстильной. Одному из участников драки потребовалась помощь медиков. В полиции города прокомментировали инцидент.

Информация о происшествии была опубликована в инстаграме. В описании к видео говорится, что это случилось в понедельник, 16 сентября, около 18 часов. На кадрах запечатлен лежащий на земле мужчина с разбитой головой. По словам очевидцев, именно он и был зачинщиком драки; кроме того, свидетели происшествия сказали, что он был нетрезв.

«В понедельник, 16 сентября, в полицию поступило сообщение из больницы, куда обратился мужчина с телесными повреждениями. Его опросили, он пояснил, что на одной из торговых баз областного центра произошел конфликт, в результате которого он получил телесные повреждения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в полиции Благовещенска.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Сегодня вроде вторник и число 17 так то..

  • Noir

    Noir
    55 минут назад

    позитивный

    Сегодня вроде вторник и число 17 так то..



    В сентябре 2018 года 17 это был понедельник.

    А с другой стороны 17 сентября 2019 понедельник только у АИ. В инстаграмме дословно: "Сегодня, примерно в 18:00 на китайских рядах, по ул.Текстильной , перед Новотроицким шоссе произошел меж национальный конфликт.Со слов очевидцев русский мужчина, в нетрезвом состоянии поспорил с китайцами.

    Сообщается, что наш проиграл." дата публикации 16 сентября 2019.

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