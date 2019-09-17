В Благовещенске мужчина пострадал после драки возле торговых рядов (видео)

В Благовещенске произошел конфликт на китайских торговых рядах по улице Текстильной. Одному из участников драки потребовалась помощь медиков. В полиции города прокомментировали инцидент.

Информация о происшествии была опубликована в инстаграме. В описании к видео говорится, что это случилось в понедельник, 16 сентября, около 18 часов. На кадрах запечатлен лежащий на земле мужчина с разбитой головой. По словам очевидцев, именно он и был зачинщиком драки; кроме того, свидетели происшествия сказали, что он был нетрезв.

«В понедельник, 16 сентября, в полицию поступило сообщение из больницы, куда обратился мужчина с телесными повреждениями. Его опросили, он пояснил, что на одной из торговых баз областного центра произошел конфликт, в результате которого он получил телесные повреждения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в полиции Благовещенска.