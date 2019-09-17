«Амурская осень» глазами амурчан: лучшие кадры из Инстаграма

«Амурская осень» в самом разгаре. Делитесь своими впечатлениями о ней в комментариях: что уже успело понравиться, чего вам или кого не хватает? А пока думаете над ответом, любуйтесь кадрами амурчан, которые мы нашли в их инстаграм-аккаунтах. Как думаете, чье фото лучшее?

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#Амурская осень #афиша

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Afishka