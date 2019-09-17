«Амурская осень» глазами амурчан: лучшие кадры из Инстаграма
«Амурская осень» в самом разгаре. Делитесь своими впечатлениями о ней в комментариях: что уже успело понравиться, чего вам или кого не хватает? А пока думаете над ответом, любуйтесь кадрами амурчан, которые мы нашли в их инстаграм-аккаунтах. Как думаете, чье фото лучшее?
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Это пост о любви. Из далекого-далекого детства. И признательности за то, что это детство было. Помню, мы с моим дружбаном по школе Вовкой Лошмановым в начальных классах писали повесть, посвященную индейцам (и где-то эта тетрадка еще ждет своего часа). У каждого из нас был мешок фигурок индейцев и ковбойцев, которыми мы во дворе дома устраивали баталии. Пределом мечтаний был набор цветных резиновых германских индейцев. В то время индейская история меня очень захватила. Каждый поход в кино с бабушкой на очередной дефовский фильм был целым событием. Любое упоминание об угнетенных жителях северной Америки в журналах «Ровесник», «Огонек», в газетных публикациях сразу превращалось в вырезку и аккуратно подшивалось в папку, которую я до сих пор храню. Регулярный обход книжных магазинов города очень часто заканчивался ценным приобретением с рисунками и фотографиями людей с орлиным профилем и роучем. Все, что можно было найти в областной детской библиотеке про индейцев мною было перечитано не на один раз. Чеканки, гипсовые профили, фигурки и постеры с индейцами и ковбойцами украшали мою комнату. Довелось даже в школе выступить несколько раз с докладами на любимую мной тему, в том числе и на еженедельной Политинформации. И за все это большое спасибо человеку с постера, которого я и не мечтал встретить, а тем более, вот так, запросто, пожать руку. Это была встреча издругого мира. Что-то подобное было, когда я воочию увидел настоящего живого Дэна Маккаферти и «Nazareth». Я не собираю фото со «звездами», не понимаю автографы. За все 17 "Амурских осеней"у меня только одно совместное фото с Джиной Лоллобриджидой. Но это такая величина…. Ну а вчера, в шатре, на бесстрашного воина, защитника угнетенных индейцев в далекой чудесной стране прерий, как на огромном киноэкране вновь смотрел маленький мальчик из далекого провинциального городка на границе. @amurskaya_osen @minkultamur @kultura_blag
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Быть или не быть, пить или не пить, плыть или не плыть... Не "уложила" ещё эмоции после открытия "Амурской осени", как навалилось эмоций от "Тайн королевской кухни". Поэтому выкладываю все эмоции сразу, одним постом) Открытие. Ярко, необычно, трогательно и сильно. Легендарные имена и узнаваемые лица. Добрые слова, красивые стихи, прекрасная музыка, душевные песни – всё, как я люблю, да ещё и места в первом ряду, до звёзд рукой подать)) Чудесный субботний вечер! В тот же вечер я разыграла билет на спектакль, и сегодня мы с моей удачливой подписчицей Еленой @elena.7672 от души посмеялись над метаниями Гамлета. Рецензии писать я не умею, у меня к спектаклям один критерий: или понравилось, или нет. Понравилось. Очень!! Очень-очень! ⠀ Низкий поклон и самое сердечное спасибо за эти прекрасные выходные дирекции фестиваля @amur_osen, желаю вам успешного продолжения фестиваля, насыщенных творческих будней и бурных оваций артистам, а Сергею Владимировичу @s_v_novozhilov – ежедневного восьмичасового отдыха от фестивальной суеты) #Амурскаяосень2019
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