«Собираемся начать ходить, видеть и играть в футбол»: амурчанка о самочувствии онкобольной дочери

Маленькая амурчанка Саша Болотина, которая борется с онкологией, в воскресенье, 15 сентября, прилетела с мамой в Благовещенск. Сейчас девочка находится под присмотром врачей в реанимации детской областной клинической больницы. Позади у девятилетней жительницы Прогресса два курса химиотерапии в южнокорейской клинике. Врачи говорят, что у девочки есть шанс на выздоровление. Мама Саши Оксана Болотина встретилась с корреспондентом АльфаТВ, рассказала, как чувствует себя её дочь и какое лечение планируется дальше.

Впервые диагноз онкология Саше Болотиной поставили в 4 года. Тогда опухоль поразила правую почку, орган пришлось удалить. Спустя месяцы лечения и реабилитации девочка, казалось бы, победила болезнь. Но в ноябре 2018 года, когда у Саши вновь заболела спина, медики вынесли неутешающий вердикт – рецидив. С того времени маленькая амурчанка проходила лечение в гематологическом отделении детской областной клинической больницы под контролем специалистов московской клиники имени Рогачева. В мае 2019 года стало известно, что метастазы распространились по всему организму девочки, впоследствии чего она потеряла зрение.

Российские клиники отказались лечить ребенка в таком состоянии. Откликнулась Корея – в начале июля 2019 года Саша прошла там первый курс химиотерапии, в сентябре – второй. В перерывах между лечением, Саша находится под наблюдением амурских врачей. 15 сентября она приехала в детскую областную клиническую больницу в Благовещенске. Сейчас находится в реанимации.

«У Саши упали анализы, для подстраховки Сашу перевели в реанимацию. Я была не против, а Саша опять возмущалась, почему её опять переводят в реанимацию, ведь она неплохо себя чувствует. Но мы её уговорили, ей там будет лучше, она будет под круглосуточным наблюдением. Мы не хотим допустить ситуации, которая произошла в прошлый раз, когда у неё случился отек легких, ей было сложно дышать», – отметила мама девочки.

Шансы на выздоровление, по словам мамы, врачи оценивают как 50/50. Саша уже чувствует себя лучше – может опереться на спину, чего раньше из-за боли сделать не могла. Кроме этого её глазам вернулась светочувствительность, девочка отличает свет от тьмы.

Для дальнейшего выздоровления девочке нужно еще пять курсов химиотерапии. Следующий вызов в корейскую клинику семье пришел на 6 октября. Он стоит 13 тысяч долларов, это порядка девятисот тысяч рублей. На руках у семьи только около 130 тысяч рублей. Оксана Болотина надеется на помощь неравнодушных людей, ведь она воспитывает дочь одна, пока дочь проходит лечение, не работает.

Амур.инфо публикует реквизиты для желающих перевести деньги на лечение Саши Болотиной: карта Сбербанка 5469 0300 1262 4128; мобильный банк 89246732209. Получатель: Юлия Сергеевна В.