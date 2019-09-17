Российское предприятие пыталось скрыть китайско-амурское происхождение дорогостоящей икры

Одно из российских предприятий попалось на том, что попыталось скрыть китайско-амурское происхождение своей продукции. Речь о дорогостоящей икре осетровых рыб. Установить истину помогла Федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Меркурий».

11 июля в аэропорт Владивостока из аэропорта Шереметьево прибыл груз с подконтрольным госветнадзору товаром: дорогостоящей икрой осетровых рыб (производитель – предприятие из Тверской области ООО «Ржевский рыбоводный комплекс»), общим весом 3,5 килограмма.

При проведении документарной проверки было установлено, что владелец продукции не может предоставить документы, подтверждающие происхождение товара, удостоверения качества и безопасности на товар. Также в ветеринарных сопроводительных документах некорректно указаны маршрут следования, температурный режим хранения и транспортировки товара.

В ходе осмотра упаковок с черной икрой серии «Астрахань» было установлено, что на маркировке товара отсутствует обязательный элемент – указание вида рыбы, от которой получена икра.

Продукцию изъяли и поместили на изолированное ответственное хранение, пишет пресс-служба управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По факту выявленных нарушений ведомство возбудило административное дело. В рамках расследования по делу провели анализ данных системы ФГИС «Меркурий», который позволил установить настоящего производителя зернистой икры.

Было установлено, что икра осетровых рыб «изготовлена» из гибрида калуги и амурского осетра, ввезенного из провинции Хэйлунцзян (КНР). Получателем продукции стала компания из Амурской области. Из полученного от китайских осетровых сырья компанией была произведена икра зернистая, упакована в полипропиленовые банки по 1 килограмму. На основании выработанной продукции оформлены транспортные электронные ветеринарные сопроводительные документы на отправку товара в Москву. Далее он был направлен в Тверскую область на предприятие по производству икры из осетровых пород рыб ООО «Ржевский рыбоводный комплекс», где готовая икра была переупакована в баночки по 30 и 50 граммов с брендом серии «Астрахань». Производителем икры стал «Ржевский рыбоводный комплекс».

После оформления производственного электронного ветеринарного сопроводительного документа было оформлено несколько транспортных электронных ветеринарных сопроводительных документов на выработанную продукцию. В том числе на партию, поступившую в Приморский край.

Таким образом, установлено, что ООО «Ржевский рыбоводный комплекс» при упаковке подконтрольного госветнадзору товара нарушило требования технических регламентов «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки». Предприятие, переупаковавшее готовую продукцию, согласно информации на упаковке стало ее производителем.

11 сентября управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в отношении ООО «Ржевский рыбоводный комплекс» был составлен протокол об административном нарушении. Материалы административного расследования направили в управление Россельхознадзора по Тверской области, где будет рассмотрено административное дело.