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17сентября
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сегодня, 11:56 3

В России предлагают понизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет

В России предлагают понизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет
Фото: pixabay.com

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, предлагающий понизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. В настоящее время подростка-живодера могут отправить на скамью подсудимых только с 16-го дня рождения. Возраст уголовной ответственности предлагается понизить до 14 лет.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили внести статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса, наказывающие за зверства по отношению к животным, в список тех, по которым судить начинают уже с 14-летнего возраста.

«Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в сети интернет», – рассказывают разработчики проекта.

Они подчеркивают, что предотвращению общественно опасных деяний способствует неотвратимость, нежели жестокость наказания. Иными словами, нет задачи отправить подростка в тюрьму. Главное, преподать ему правовой урок, дабы понял, что мучить живые существа неприемлемо.

«Внесение предусмотренных проектом изменений позволит исключить ситуации, при которых явно антиобщественное противоправное поведение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет не находит юридической оценки до момента совершения ими тяжких преступлений против личности», – поясняют авторы.

Как пишет «Российская газета», от извергов нередко страдают не только животные, но и люди. Есть примеры, когда банды подростков держат в страхе целые районы, а окружающие и правоохранители терпеливо ждут, когда малолетние бандиты подрастут, чтобы их можно было посадить. По общему правилу уголовная ответственность начинается с 16 лет. Но по ряду статей УК ответственность начинается с 14 лет. Это такие преступления как убийство, изнасилование, разбой и другие.

По мнению правительственных экспертов, предлагаемое законопроектом снижение возраста уголовной ответственности не может быть признано эффективным средством, поскольку может привести к дальнейшей криминализации общества.

В свою очередь, в Верховном суде России обратили внимание, что по закону «несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода, могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, в том числе в случаях, если такие лица не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность».

«Учитывая современную тенденцию гуманизации уголовного законодательства, представляется, что для расширения перечня составов преступлений, за совершение которых наступает ответственность с 14-летнего возраста, должны быть приведены более веские мотивированные доводы, подтвержденные статистическими, аналитическими и иными данными, свидетельствующими о необходимости предлагаемых изменений. Однако пояснительная записка таких сведений не содержит», – говорится в отзыве Верховного суда.

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#дети #закон #российская власть

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    абсолютно верное будет решение. Ни о какой наивности и бессознательности действий в 14 лет уже не может идти речи. А подростки все чаще пользуются своей безнаказанностью. Политика правительства сыграла свою роль - детям все можно, в отношении них ничего нельзя.

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    1 час назад

    Правильно, а то нет у подростков ответственности никакой. Когда можно все и за это ничего не будет, страшное дело.

  • Noir

    Noir
    26 минут назад



    По мнению правительственных экспертов, предлагаемое законопроектом снижение возраста уголовной ответственности не может быть признано эффективным средством, поскольку может привести к дальнейшей криминализации общества.



    Какую чушь несут эти "эксперты". Ну давайте до 30 лет поднимем возраст уголовной ответственности и у нас резко упадет криминализация общества.

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