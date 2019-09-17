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17сентября
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Полнометражное кино «Амурской осени» собирает аншлаги

Полнометражное кино «Амурской осени» собирает аншлаги

На фильмы полного метра «Амурской осени» выстраиваются очереди. Билеты выдают бесплатно в день показа в кинокомплексе «Благовещенск».

Программа фестиваля кино и театра «Амурская осень» в этом году включает более 50 фильмов, это конкурсы полного и короткого метра, панорамы японского кино. Также в АОДНТ показывают анимационные ленты киностудии «Союзмультфильм».

Несколько лет подряд билеты на все конкурсное и внеконкурсное кино «Амурской осени» распространяются бесплатно. Их можно получить в день показа в кассе киноцентра, начиная с 11 часов.

«Выдаем по два билета в одни руки. Если просят больше, смотрим по наполняемости и даем больше. Фильмы востребованы, особенно полный метр. Бывает, что и мест не хватает», - рассказала кассир киноцентра «Благовещенск» Раиса Орехова.

В конкурсе полного метра – 12 фильмов, короткого – 24 картины, 7 спецпоказов. Председателем жюри конкурса полного метра является заслуженный деятель искусств Владимир Алеников, в короткометражном кино входят трое – режиссеры Тимофей Жалнин и Владислав Фурман, а также актер Владислав Канопка.

17 сентября, во вторник в рамках конкурсной программы полнометражных игровых фильмов в 20:00 в К/К «Благовещенск» покажут «Сквозь черное стекло».

В программе специальных проектов продемонстрируют «Песнь Лингшуи» – в 17:00, в 19:00 – «Балканский рубеж» в К/К «Благовещенск». В панораме «Союзмультфильм» в 10:00 АОДНТ можно посмотреть «В мире животных». Полная программа кинопоказов доступна в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

Также завершилась программа японского кино, в которой с 14 по 16 сентября показали шесть фильмов. Амурские зрители увидели истории о становлении человека, дружбе и любви, мистику, а также красивый фильм о женских боях на мечах. Японская делегация выразила надежду, что их национальная панорама в программе фестиваля кино и театра «Амурская осень» станет традиционной, и два народа смогут узнать друг о друге много интересного и полезного.

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#Амурская осень #кино #культура

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