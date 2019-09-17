В Благовещенске хотят создать сеть электрозаправок

В областном центре Приамурья, а также в нескольких других городах и селах Амурской области вскоре могут появиться заправки для электромобилей. Такую возможность сейчас прорабатывают благовещенские власти совместно с компаний «РусГидро». В перспективе в городе хотят перевести на экологически чистое топливо общественный транспорт.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал заместитель мэра Благовещенска по экономике Максим Ноженкин.

«Весь мир уже давно и всерьез озадачен экологической ситуаций. Одна из мер по защите любимой планеты – переход на электромобили. И приятно, что наша область на 6-м месте в России по количеству электромобилей. Это очень хороший показатель, но мы можем лучше. ⠀⠀



Недавно к нам обратились члены инициативной группы автоклуба AMURLEAF с вопросом об организации автомобильных зарядок в городе и близких к нему районах. Мы обсудили этот вопрос и связались с ПАО "РусГидро" (они уже развивают зарядную инфраструктуру в Приморском крае). Компания заинтересовалась предложением и они предварительно готовы», – написал Максим Сергеевич. ⠀

Он также сообщил, что пока идут переговоры с потенциальным инвестором, власти определяют, где могут быть расположены зарядные станции. Предварительно, в Благовещенске их планируется разместить возле торговых центров: «Острова», «Перекресток», «Флагман», «Строймаркет» и на набережной реки Амур – в районе ОКЦ, горпарка или ресторан «Армения».

По области такие заправки могут появиться в Белогорске, Свободном, Райчихинске. И в промежуточных пунктах между этими населенными пунктами: в селе Березовка, Новопетровка, Тамбовка.

Обратившиеся к Максиму Ноженкину инициаторы проекта, являются официальными представителями межрегиональной экологической общественной организации «Электромобили Востока». Там считают, что наличие таких ЭЗС поблизости от крупных торговых центров, будет стимулировать их владельцев к установке их за свой счет «в целях рекламы своих предприятий и продвижению торговли». Благодаря чему должна снизиться нагрузка на городской бюджет.

В перспективе, на экологически чистом топливе в Благовещенске будет ездить и общественный транспорт, как, например, в соседнем Хэйхэ. Опыт приграничного города в этом направлении изучил другой заместитель мэра Благовещенска – Виталий Рудненок во время посещения соседнего города вместе с руководителями муниципальных предприятий.

Благовещенским представителям показали станцию городского транспорта, работающего на альтернативных источниках энергии, сообщает пресс-служба городской администрации.

Нашей делегации рассказали, что на сегодняшний день в Хэйхэ работает более 30 так называемых электробусов, на работе которых никак не отражаются низкие температуры. Также такой транспорт не только сводит к минимуму возможный вред экологии, с ним в городе снижается и уровень шума.

В китайском городе работают станции подзарядки электробусов двух видов: обычные и экспресс. Заряда батареи хватает на 180 километров, этого хватает для работы межмуниципальных маршрутов.

Сейчас благовещенские власти рассматривают вариант перехода на электрические автобусы уже по эту сторону Амура.

«Просчитываем экономику, эффект для города и так далее», – сообщил Максим Ноженкин в своем Инстаграм.

Новость о развитии сети электрозаправок в Благовещенске вызвала живой отклик у его подписчиков.

«Область должна быть пилотным проектом по развитию электромобилей. Для этого есть три ГЭС в области. В примостовой зоне в Благовещенске (свободный порт Владивосток), нужно создать совместный проект с компаниями КНР по сборке электромобилей, у них уже есть положительный опыт в городе Шеньжень. И все это в рамках Агломерации Благовещенск-Хейхе», – предложил один из пользователей.

«Отличная новость. Большинство людей из-за отсутствия инфраструктуры отказывается от электромобилей, хотя очень хотят пересесть на самый экологичный вид транспорта. По зарядным станциям хотелось бы добавить Ивановку», – предложил еще один амурчанин.

«Двумя руками за этот проект, так как имею электромобиль. Я за экологию. Хотелось бы путешествовать на более дальние расстояния, но нет возможности – из-за отсутствии зарядных станций. Глядя на нас, друзья хотели бы приобрести электромобили, но негде заряжаться», – написала владелица электромобиля.