Как амурчане «провели» Первый канал: в эфир вышла программа о жестоком обращении с ребенком

Началась программа с демонстрации той самой видеозаписи, благодаря которой о жестоком обращении с ребенком стало известно общественности и органам опеки. Далее ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская стали поочередно приглашать в студию гостей. Первой оказалась свекровь главной героини Оксаны Власовой Светлана Власова.

Она рассказала, что проблемы у ее невестки появляются именно в нетрезвом состоянии, бить детей она начинает только после того, как выпьет спиртное. Сама девушка чуть позже подтвердила, что не контролирует себя в состоянии опьянения.

Как оказалось, у Оксаны трое детей. Старший сын 9 лет живет с бабушкой с того момента, как пошел в школу. Это была инициатива самой бабушки, внук оказался не против. В интервью Первому каналу он сказал, что маму любит, но жить с ней не хочет.

Средний сын и младшая дочь (та, что попала на мобильное видео) живут с мамой и папой. Отец много работает и поздно приходит домой, отметили в студии. Со слов самой Оксаны, детей она любит, заботится о них, и подобная ситуация случилась впервые. Эти слова опровергли ее брат, свекровь и подруга, рассказав интересные подробности о том, как живет Оксана с супругом и детьми. На сторону Оксаны из всех присутствующих встал только ее муж. Кстати в Москву супружеская пара прибыла прямиком из больницы – они оба проходят лечение от алкозависимости.

В течение программы свое мнение также высказывали приглашенные эксперты, в числе которых юрист и нарколог. Было озвучено мнение, что возможно на поведение Оксаны влияет тот факт, что она сама из детдома. А в конце выпуска ведущие попытались связаться со специалистом органов опеки и попечительства Ивановского района Владимиром Добрыниным и начальником отдела образования администрации Ивановского района Ириной Медведевой. Правда, оба они на звонки не ответили.

«Редакторы общались с ними несколько минут назад, и они подтвердили, что смогу принять звонок», – сказал после неудачно попытки дозвониться Александр Гордон.

После беседа в студии продолжилась, а спустя пару минут разговор был прерван. «У меня появилась информация по поводу того, как мы пытались дозвониться до органов опеки. Если бы мы звонили исподтишка… нет. У нас была предварительная договоренность, – сказал ведущий Александр Гордон. – До Ирины Николаевны мы не дозвонились вообще, но только что дозвонились до Владимира Яковлевича, трубку взяла его супруга и сказала, что он к телефону подойти не может. На что редакторы поинтересовались, а если бы у нас была срочная информация об угрозе жизни и здоровью детей. Она сказала, что есть другие телефоны, можно звонить по ним. И положила трубку, но не положила. И наши редакторы уже 10 минут слушают, как они угарают от хохота, как они провели Первый канал. Браво!».