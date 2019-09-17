70-летний амурчанин получил условный срок после нападения на жену

Райчихинский городской суд вынес приговор 70-летнему жителю поселка Прогресс. Амурчанин напал на свою жену, причинив ей тяжкий вред здоровью.

Установлено, что происшествие случилось 4 августа 2018 года. Пенсионер, будучи нетрезвым, атаковал жену ручкой деревянной трости. Он со значительной силой нанес не менее двух ударов по голове женщины. У амурчанки диагностировали скольчатый, вдавленный перелом правой теменной кости, раны мягких тканей головы.

В суде мужчина отрицал свою вину в умышленном преступлении. Амурчанин указывал на тот факт, что ему пришлось обороняться от жены, которая его, якобы, душила. Однако эта версия была опровергнута доказательствами, собранными следствием по делу.

Как сообщает прокуратура Амурской области, при назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств: состояние здоровья мужчины (является инвалидом, после случившегося перенес инсульт), то, что он ранее не был судим, его возраст и положительные характеристики. Учли также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Суд приговорил жителя Приамурья к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с возложением на него дополнительных обязанностей. Кроме того, в пользу потерпевшей с амурчанина взыскали 200 тысяч рублей – как компенсацию морального вреда. Государственное обвинение было поддержано представителем прокуратуры Райчихинска.